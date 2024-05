Jannik Sinner bestätigt Teilnahme an den French Open in Paris

Paris – Jannik Sinner hat seine Teilnahme an den French Open in Paris bestätigt und damit alle Gerüchte ausgeräumt. Nach einer Untersuchung seiner Hüfte in Turin gaben die Ärzte grünes Licht.

Sinner trainiert bereits in Monaco auf Sand und wird in den kommenden Tagen mit seinem Team nach Paris reisen.

Das Turnier beginnt am 27. Mai, und Sinner hat die Chance, zur Nummer eins der Welt aufzusteigen, falls Novak Djokovic das Finale nicht erreicht.

Mehr dazu auf Sportnews!