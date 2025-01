Jannik Sinner erreicht das Viertelfinale der Australian Open

Von: luk

Melbourne – Jannik Sinner hat bei den Australian Open einen weiteren wichtigen Schritt Richtung Titelverteidigung gemacht. Der 22-jährige Südtiroler setzte sich in der vierten Runde in einem hart umkämpften Match gegen den Dänen Holger Rune mit 6:3, 3:6, 6:3, 6:2 durch und steht nun im Viertelfinale des Turniers.

Das Duell zwischen Sinner und Rune in der Rod Laver Arena war das fünfte Aufeinandertreffen der beiden Spieler. Vor dem Match war die Bilanz ausgeglichen, doch Sinner hatte die letzten beiden Begegnungen – darunter das prestigeträchtige Finale von Monte Carlo – für sich entschieden.

Wechselhaftes Spiel auf hohem Niveau

Sinner startete souverän und dominierte den ersten Satz, den er mit 6:3 für sich entschied. Rune hatte Schwierigkeiten, das Tempo des Sextners mitzugehen, und fand kein Mittel, um Sinners Spiel zu kontrollieren.

Im zweiten Satz wendete sich das Blatt: Rune fand besser ins Spiel, während Sinner angeschlagen wirkte. Mit 6:3 sicherte sich der Däne den Satz und glich aus.

Der dritte Satz wurde zur Nervenschlacht. Sinner musste sich nach einer elfminütigen medizinischen Pause behandeln lassen, konnte jedoch danach mit frischer Energie zurückkehren und den Satz mit 6:3 gewinnen. Nach zweieinhalb Stunden Spielzeit ging es in den vierten Satz.

Kuriose Unterbrechung im vierten Satz

Im vierten Satz kam es zu einer ungewöhnlichen Unterbrechung, als das Netz repariert werden musste. Bei einer 1:0-Führung für Rune wurden beide Spieler vorübergehend in die Kabinen geschickt. Nach der Pause fand Sinner schnell wieder in seinen Rhythmus, drehte den Satz und gewann mit 6:2.

Mit diesem Erfolg feierte Sinner nicht nur seinen dritten Sieg in Folge gegen den 21-jährigen Rune, sondern unterstrich auch seine exzellente Form bei den diesjährigen Australian Open.

Sinner, der im vergangenen Jahr das Finale in Melbourne erreichte, ist nur noch drei Siege von einem erneuten Triumph entfernt.

In the most difficult moment of the tournament, when his body was not responding at its best and he had to save 4 BPs that would have changed the momentum of the match.

Jannik saved the BP in this way:

FORZA 🦊👊pic.twitter.com/Fd2GYveWOS

