Jannik Sinner und Raphaela Folie sind Südtirols Sportler des Jahres

Bozen – Jannik Sinner und Raphaela Folie sind von den Lesern des Tagblatts Dolomiten zu Südtirols Sportlern des Jahres gewählt worden. Sowohl der Tennisspieler aus Sexten als auch Volleyballerin aus Missian haben im vergangenen Jahr mit sportlichen Leistungen für Aufsehen gesorgt.

Jannik Sinner ist am Freitag mit einem Sieg in den Davis-Cup in Turin gestartet. Er hat den US-Amerikaner John Isner in zwei Sätzen geschlagen.

Der 20-Jährige ist heute beim Gruppenspiel gegen Kolumbien im Einsatz.