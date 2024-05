Jbari und Bettin gewinnen den Teroldego Half Marathon

Mezzocorona – Der Südtiroler Khalid Jbari und die Trentinerin Loretta Bettin haben sich beim Teroldego Half Marathon, der Königsstrecke bei den Teroldego Events am Samstag in Mezzocorona, durchgesetzt. Simon Stifter und Filippo Arcari landeten bei der dritten Etappe der Top7-Laufserie auf den Plätzen zwei und drei, bei den Damen komplettierten Arianna Lutteri und Anna Tadiello das Podest. Außerdem waren auch zahlreiche Läuferinnen und Läufer bei der „Staffetta del Teroldego“ und bei dem Just-for-Fun-Lauf „7km del Teroldego“ im Einsatz.

Unter den Herren beim Teroldego Half Marathon, der um 17 Uhr auf der Piazza della Chiesa in Mezzocorona seinen Startschuss hatte, setzte sich sofort der Bozner Khalid Jbari (Athletic Club 96 Bozen) an der Spitze ab. Schon nach den ersten 14 Kilometern lag Jbari mehr als fünf Minuten in Führung, die Ziellinie überschritt der er dann nach 1:11.50 Stunden. „Heute war es anstrengend. Im zweiten Teil der Strecke habe ich etwas verlangsamt, weil ich zu heiß hatte und noch den Halbmarathon vom vergangenen Sonntag in Bibione in den Beinen habe. Aber ich bin zufrieden, wie das Rennen heute gelaufen ist“, sagte Jbari im Ziel.

Auf dem zweiten Platz beim Halbmarathon, der von Mezzocorona nach Roverè della Luna, wieder zurück und dann in Richtung Mezzolombardo und wieder zurückführte, landete der Pusterer Simon Stifter. Der Athlet des Laufclub Pustertal überquerte die Ziellinie 7.20 Minuten nach Jbari und lag ungefähr eine Minute vor Filippo Arcari (Atletica Clarina), der als Dritter ins Ziel kam. Auf den Plätzen vier und fünf landeten Armin Varesco (1:21.27) und Mirco Rossi (Trentino Running Team/1:23.14).

Loretta Bettin siegt bei den Damen

Zur besten Dame beim Halbmarathon mit einem Höhenunterschied von minus 128 Metern kührte sich Loretta Bettin (Atl. Paratico). Die Trentinerin aus Zambana führte wie auch Jbari von Anfang bis zum Ende. Obwohl Arianna Lutteri aus dem Veneto im zweiten Teil der Strecke aufholte, schaffte es Bettin, die Zielline als Erste mit einer Zeit von 1:25.33 Stunden zu überqueren. „Heute war es sehr hart, mit dem Gegenwind von Roverè della Luna bis Mezzocorona und beim Aufstieg nach Roverè hatte ich Schwierigkeiten. Normalerweise bevorzuge ich ebenere Rennen, dieser Lauf ist aber zu Hause und ich bin glücklich, wie er ausgegangen ist“, sagte Bettin nach dem Rennen.

Hinter ihr reihte sich mit nur 22 Sekunden Rückstand die ehemalige Italienmeisterin Arianna Lutteri (ASD Team KM Sport) aus dem Veneto ein. Anna Tadiello komplettierte das Podest, überquerte die Ziellinie aber über 13 Minuten nach Bettin. Vierte wurde Giorgia Filippo (GS Valsugana Trentino) mit einer Zeit von 1:42.08 Stunden, Fünfte wurde die Sarnerin Karolina Rosa Thaler (ASC LF Sarntal Raiffeisen).

Viele Teilnehmer auch bei den anderen Rennen

Auch bei den Staffeln der „Staffetta del Teroldego“ waren viele begeisterte Teilnehmer dabei. Die beste Zeit brachte das Duo „Le due valli“ bestehend aus Alessio Loner und Massimo Leonardi zu Stande, das das Rennen nach 1:16.16 Stunden abschloss. Die beste Mixed-Staffel war das „Team Loppio 1“ von Giulia Carlin und Flavio Berloffa, die beste Damen-Staffel waren Gulia Brugnara und Lucia Pedranz mit der Staffel „Giulia-Lucia“.

Die Teroldego Events in der Piana Rotaliana waren ein echtes Lauffest, bei der auch die nicht wettkampforientierten Läuferinnen und Läufer dabei waren. Sie konnten sich für den „7km del Teroldego“ anmelden. „Wir sind zufrieden. Es war eine schöne Ausgabe der Teroldego Events: Über 500 Personen haben teilgenommen, alle Rennen sind gut gegangen. Ich möchte mich bei den vielen freiwilligen Helfern, bei der Gemeinde und seinen Organisationen, bei den Sponsoren und bei den Partnern bedanken, ohne die es nie ginge. Die Teroldego Events haben in Mezzocorona begonnen und ziehen jetzt in eine andere Gemeinde weiter. Wir sehen uns nächstes Jahr!“, sagte der Präsident der ASD Atletica Rotaliana, Antonio Bettin, abschließend.

Die Top7-Laufserie geht nun mit dem Spring Night Run am Freitag, 31. Mai weiter, wo am Fuße der Drei Zinnen gestartet und bis nach Toblach gelaufen wird.

4. Teroldego Half Marathon, Ergebnisse:

Herren:

1. Khalid Jbrai ITA/Athletic Club 96 Alperia 1:11.50 Stunden

2. Simon Stifter ITA/Laufclub Pustertal 1:19.10

3. Filippo Arcari ITA/Atletica Clarina Trentino 1:20.08

4. Armin Varesco ITA 1:21.27

5. Mirco Rossi ITA/Trentino Running Team 1:23.14

Damen:

1. Loretta Bettin ITA/Atl. Paratico 1:25.33 Stunden

2. Arianna Lutteri ITA/ASD Team KM Sport 1:25.56

3. Ana Tadiello ITA/AFV Beltrame 1:38.34

4. Giorgia Filippi ITA/GS Valsugana Trentino 1:42.08

5. Karolina Rosa Thaler ITA/Lauffreunde Sarntal 1:42.55

Nächste Rennen der Top7-Laufserie:

Freitag, 31. Mai 2024 Spring Night Run

Sonntag, 7. Juli 2024: Seiser Alm Halbmarathon

Samstag, 13. Juli 2024: Reschenseelauf

Samstag, 24. August 2024: Südtiroler Erdäpfllauf

Sonntag, 22. September 2024: Soltn-Berghalbmarathon

Samstag, 19. Oktober 2024: AgeFactor-Run Branzoll