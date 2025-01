Jeanmonnot darf beim Antholz-Auftakt jubeln

Von: luk

Antholz – Die Weltcupwoche in der Südtirol Arena in Antholz wurde am Donnerstag mit dem 7,5 km-Sprint der Damen eröffnet. Vor über 10.000 begeisterten Zuschauern feierte die Französin Lou Jeanmonnot ihren 15. Weltcupsieg. Danke einer fehlerfreien Leistung setzte sie sich mit 7,2 Sekunden Vorsprung auf die deutsche Selina Grotian durch. Dritte wurde die Gesamtweltcup-Führende Franziska Preuss. Lokalmatadorin Dorothea Wierer verpasste das Podium knapp und kam als gute Vierte ins Ziel.

Zum Auftakt der diesjährigen Weltcup-Etappe boten die Biathletinnen in der Antholzer Südtirol Arena wieder eine beeindruckende Vorstellungen – allen voran Lou Jeanmonnot. Die Französin, aktuell auf Platz 2 in der Gesamtwertung, wollte in der Südtiroler Biathlonhochburg gleich ein Ausrufezeichen setzen und hat dies auch getan. Von Beginn an zeigte die 26-Jährige eine fantastische Leistung, blieb am Schießstand fehlerfrei und war auch in der Loipe eine Klasse für sich. Für Jeanmonnot ist es der insgesamt 15. Weltcupsieg, der erste in Antholz.

Jeanmonnots stärkste Widersacherin war heute Selina Grotian. Die erst 20-jährige Deutsche, die heuer schon den Massenstart in Annecy gewonnen hat und mit Nummer 64 gestartet ist, kam mit nur 7,2 Sekunden Rückstand als Zweite ins Ziel. Überhaupt hatten die zahlreichen deutschen Fans in Antholz einmal mehr Grund zu feiern, denn das Podest komplettierte mit Franziska Preuss eine weitere Athletin aus Deutschland. Die Weltcup-Führende wies im Ziel 16,7 Sekunden Rückstand auf Jeanmonnot auf. Alle drei Athletinnen blieben am Schießstand fehlerfrei.

Wierer verpasst knapp das Podest

Das mussten sie auch, denn ansonsten wäre der erste Saison-Podestplatz von Dorothea Wierer heute Realität geworden. Die 34-jährige Rasnerin zeigte bei ihrem Heimweltcup eine sehr starke Vorstellung, schoss beim Stehendschießen jedoch einmal vorbei. Das kostete Wierer die Medaille, denn mit 28 Sekunden Rückstand musste sich das Südtiroler Aushängeschild, wie schon in Ruhpolding, mit Platz 4 zufriedengeben. Trotzdem zeigt die Formkurve bei „Doro“ weiter nach oben. Die beiden weiteren Lokalmatadorinnen, Hannah Auchentaller und Rebecca Passler, mussten sich nach einem bzw. drei Schießfehlern mit den Rängen 30 und 51 begnügen.

Das Weltcupprogramm in der Südtirol Arena wird am Freitag mit dem Sprint-Rennen der Männer fortgesetzt. Der Start ist ebenfalls für 14.30 Uhr angesetzt.

Biathlon-Weltcup in Antholz (ITA):

Sprint Damen 7,5 km

1. Lou Jeanmonnot (FRA) 21:09.5 Minuten (0 Fehler)

2. Selina Grotian (GER) +7,2 (0)

3. Franziska Preuss (GER) +16,7 (0)

4. Dorothea Wierer (ITA/Rasen) +28,0 (1)

5. Julia Simon (FRA) +38,0 (1)

6. Jeanne Richard (FRA) +40,9 (0)

7. Oceane Michelon (FRA) +47,5 (1)

8. Amy Baserga (SUI) +48,1 (0)

9. Tereza Vobornikova (CZE) +49,0 (0)

10. Yuliia Dzhima (UKR) +51,2 (0)

11. Hanna Öberg (SWE) +57,5 (1)

12. Maren Kirkeeide (NOR) +57,7 (1)

13. Aita Gasparin (SUI) +57,9 (0)

14. Ragnhild Femsteinevik (NOR) +1.00,4 (1)

15. Kamila Zuk (POL) +1.00,7 (0)

16. Justine Braisaz-Bouchet (FRA) +1.05,4 (2)

20. Martina Trabucchi (ITA) +1.24,5 (0)

21. Michela Carrara (ITA) +1.26,8 (2)

30. Hannah Auchentaller (ITA/Antholz) +1.43,4 (1)

46. Samuela Comola (ITA) +2.04,9 (2)

51. Rebecca Passler (ITA/Antholz) +2.10,8 (3)