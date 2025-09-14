Aktuelle Seite: Home > Sport > Jefferson-Wooden und Seville bei Tokio-WM 100-m-Sieger
Seville sprintet zu WM-Gold

Jefferson-Wooden und Seville bei Tokio-WM 100-m-Sieger

Sonntag, 14. September 2025 | 20:02 Uhr
Seville sprintet zu WM-Gold
APA/APA/AFP/JEWEL SAMAD
Schriftgröße

Von: APA/dpa/Reuters

Die US-Amerikanerin Melissa Jefferson-Wooden und Oblique Seville aus Jamaika haben am Sonntag mit Topzeiten die 100-m-Rennen der Leichtathletik-WM in Tokio gewonnen. Jefferson-Wooden triumphierte mit der viertschnellsten Marke der Geschichte von 10,61 Sekunden vor der Jamaikanerin Tina Clayton (10,76) und Olympiasiegerin Julien Alfred aus St. Lucia (10,84). Seville siegte in 9,77 vor Landsmann Kishane Thompson (9,82) und dem US-Amerikaner Noah Lyles (9,89).

Erstmals bei Weltmeisterschaften fanden die 100-m-Endläufe am selben Abend statt, das sogar innerhalb von zehn Minuten. Bei den Frauen war es gewissermaßen ein Favoritensieg, war die in der zweiten Hälfte des Rennens wegziehende Jefferson-Wooden doch als Jahresschnellste angetreten. Alfred heimste nach ihrem Triumph bei den Paris-Spielen wieder eine Medaille ein und schrieb für ihr Land ein weiteres Mal Geschichte. Claytons 38-jährige Landsfrau Shelly-Ann Fraser-Pryce schaffte es bei ihrer neunten und letzten WM noch einmal ins Finale bzw. in ihrem letzten Karriere-Rennen auf Rang sechs (11,03).

Sieg vor den Augen von Bolt

Der jamaikanische Doppelsieg bei den Männern wurde auf der Tribüne von Weltrekordhalter Usain Bolt bejubelt. Seville kam mit persönlicher Bestzeit und der zehntbesten Zeit “all time” 0,19 Sek. an dessen Marke heran. Der 24-Jährige entthronte damit Lyles, der US-Star schien mit dem Bronze-Rang aber zufrieden. Thompson war schon bei den Paris-Spielen Zweiter geworden. Für Seville ist es der erste große internationale Einzelerfolg, vor zwei Jahren bei der Budapest-WM hatte er Staffel-Bronze geholt. Für die USA war es die erste WM-Finalniederlage seit Bolts letztem Titel-Coup 2015.

“Das letzte Mal, dass Jamaika Gold über 100 Meter der Männer gewonnen hat, war 2016, als Usain Bolt es geholt hat”, sagte der 24-jährige Seville. “Es ist einfach ein großartiges Gefühl, hier in Tokio vor Usain anzutreten. Sein Trainer ist auch mein Trainer, und ich weiß, dass beide im Moment sehr stolz auf mich sind. Sie meinten, ich werde Weltmeister. Ich habe vor ihm bewiesen, dass ich ein Champion bin, und darauf bin ich sehr stolz.”

Kindheitstraum wurde wahr

Das 10.000-m-Finale der Männer wurde verbummelt, die Siegerzeit betrug so fast 29 Minuten. Der Franzose Jimmy Gressier nutzte die Gunst der Stunde und landete mit dem besten Schlusssprint in 28:55,77 Min. einen absoluten Außenseitersieg. “Ein Kindheitstraum wird wahr”, sagte Gressier. “Ich habe an mich geglaubt und gesagt, dass ich um eine Medaille laufen werde.” Zwei weitere Frauen-Bewerbe gingen an die USA, nämlich im Weitsprung durch Olympiasiegerin Tara Davis-Woodhall in 7,13 m und Valarie Allman im Diskuswurf mit 69,48 m.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Fall Don Carli: Bischof gesteht Fehler ein
Kommentare
89
Fall Don Carli: Bischof gesteht Fehler ein
Tödliche Arbeitsunfälle: Unsere Region bleibt trauriger Spitzenreiter
Kommentare
39
Tödliche Arbeitsunfälle: Unsere Region bleibt trauriger Spitzenreiter
Rücknahme von Verbrenner-Aus in EU angekündigt
Kommentare
34
Rücknahme von Verbrenner-Aus in EU angekündigt
Schwazer: “Ich bin immer gelassen”
Kommentare
26
Schwazer: “Ich bin immer gelassen”
Warum Jugendliche mit dem Sport aufhören
Kommentare
26
Warum Jugendliche mit dem Sport aufhören
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 