Jesenice klettert in Top sechs

Bozen – Jesenice feierte einen wichtigen Sieg gegen EHC Lustenau und kletterte dadurch in die Top-6. Asiago und Fassa verbuchten Overtime-Siege und brachten sich damit in Lauerposition. S.G. Cortina Hafro machte eine großen Schritt in Richtung vorzeitige Playoff-Qualifikation.

Jesenice verdrängt Lustenau aus Top sechs

Der HDD SIJ Acroni Jesenice schaffte den nächsten Schritt in Richtung vorzeitige Playoff-Qualifikation. Mit dem achten Sieg in Serien kletterten die Slowenen in die Top sechs. Jesenice feierte gegen einen weiteren Top fünf Aspiranten, EHC Lustenau, einen 6:1 Erfolg. Die Slowenen legten den Grundstein zum Erfolg bereits im ersten Abschnitt. Ein Triple-Pack brachte die 3:0 Führung nach 20 Minuten. In der selben Tonart ging es im zweiten Abschnitt weiter, in dem sie auf 6:0 stellten. Lustenau gelang der Ehrtentreffer im finale Abschnitt zum Resultat von 1:6.

Rittner Buam verteidigten zweiten Tabellenplatz

Die Rittner Buam feierten einen 4:2 Sieg gegen die Vienna Capitals Silver. Die Buam starteten mit viel Druck in die Begegnung und erspielten sich eine 2:0 Führung in den ersten 20 Minuten. Ritten erhöhte im Mitteldrittel, ehe die Silver Caps ihre Aufholjagd starteten. Im dritten Drittel stand es plötzlich nur noch 3:2 aus Sicht der Buam, die aber in der 48. Minute für die Entscheidung sorgten.

Broncos feiert Shutout-Sieg

Die Wipptal Broncos Weihenstephan feierten einen 4:0 Sieg über EC Stadtwerke Kitzbühel und halten damit die theoretischen Chancen auf die Top-6 aufrecht. Die Broncos hatten im ersten Drittel etwas mehr vom Spiel und konnten in der zehnten Minute in Führung gehen. Auf den nächsten Treffer mussten sich die Fans weitere 35 Minuten gedulden. Dann kamen die Tore aber im Triple-Pack – allesamt von den Hausherren, die damit für die Entscheidung sorgten.

Eisbären drehen Duell der Tabellennachbarn

Die EK Zeller Eibsären gewannen gegen Tabellennachbarn HC Gherdeina in der Verlängerung und verdoppelten damit den Vorsprung in der Tabelle. Gherdeina agierte in den ersten beiden Abschnitten noch deutlich effizienter und eroberten einen 2:0 Führung. Die Eisbären starteten aber in den vermeintlich letzten zehn Minuten der Begegnung eine Aufholjagd und kämpften sich in die Verlängerung. Das 2:2 fiel gar erst in der letzten Minute der regulären Spielzeit. Philip Putnik fand schließlich in der Verlängerung die Entscheidung für die Eisbären.

Pustertal ringt Bregenzerwald nieder

Der HC Pustertal feierte einen harterkämpften Sieg gegen den EC Bregenzerwald. Nach einerm torlosen Startdrittel übernahm Pustertal mit einem Doppelschlag innerhalb von 90 Sekunden die Führung. Bregenzerwald hatte Ende des zweiten Abschnitts und Anfang des dritten Abschnitts die richtige Antwort parat und glich aus. Pustertal hatte aber das bessere Ende – John Lewis sorgte knapp fünf Minuten vor dem Ende für die Entscheidung.

Feldkirch erobert einen Punkt gegen Tabellenführer

Die VEU Feldkirch eroberte einen Punkt gegen HK SZ Olimpija Ljubljana im Kampf um die Top-6. Die Slowenen haben den ersten Rang nach dem Grunddurchgang Phase 1 bereits fix in der Tasche und können sich bereits auf die Masterround vorbereiten. Im ersten Drittel schienen alle Zeichen auf einen Favoritensieg der Slowenen zu deuten. Ljubljana hatte nicht nur die volle Kontrolle über die Begegnung, sondern nützten auch ihre Chancen, um eine 3:0 Führung herzustellen. Feldkirch konnte im zweiten Abschnitt auf 1:3 verkürzen und im finalen Abschnitt schließlich die Aufholjagd fortsetzen. Zwei weitere Tore in den letzten zehn Minuten brachten schließlich die Verlängerung. Zan Jezovsek sorgte dort schließlich für die Entscheidung für Ljubljana.

Cortina mit großem Schritt in Richtung Playoffs

S.G. Cortina Hafro feierte einen klaren 7:1 Sieg über die Steel Wings Linz und machten damit einen großen Schritt in Richtung Playoff-Qualifikation. Cortina hatte von Anfang an die volle Kontrolle über die Begegnung erspielte sich bereits im ersten Abschnitt eine 5:0 Führung. Cortina schaltete nach dem ersten Abschnitt etwas zurück und verbuchte schließlich einen 7:1 Erfolg. Der Vorsprung auf das siebentplatzierte Team wuchs auf fünf Punkte an.

Asiago dreht Spiel gegen Salzburg

Die Red Bull Hockey Juniors mussten eine bittere Overtime-Niederlage gegen Migross Supermercati Asiago Hockey hinnehmen. Erst in den letzten Minuten des Spiel drehte das Asiago die Begegnung und eroberte schließlich zwei Punkte. Nach einem torlosen Startdrittel kreierten die Juniors eine Zwei-Tore-Führung im Mitteldrittel. Als alle bereits mit einem Sieg der Juniors rechneten, drehte Asiago die Begegnung. In den letzten drei Minuten des dritten Abschnitts traf Asiago doppelt zur Overtime. Dort sorgte schließlich Marek Vankus für die Entscheidung.

Falcons erobern zwei Punkte im Kampf um Top sechs

Die Fassa Falcons verbuchten einen Overtime-Sieg gegen den EC KAC 2 und sind weiterhin in Lauerposition auf die Top-6. Die Klagenfurter hatten den besseren Start und eroberten nach fünf Minuten die Führung. Die Falcons schlugen aber zurück mit zwei Toren im ersten Abschnitt. KAC glich im zweiten Abschnitt aus, ehe „Dr J“ Joseph Mizzi sein Team wieder in Führung brachte. Die Österreicher gaben allerdings nicht auf und erzwangen die Verlängerung in der letzten Spielminute. Markus Pirmann erzielte den Ausgleich, der Assist kam vom 15-jährigen AHL-Debütant Marco Kasper. In der Overtime schlug Mizzi erneut zu und sicherte die beiden Punkte für die Falcons. Der Rückstand auf das sechstplatziere Jesenice beträgt einen Punkt.

Alps Hockey League:

HDD SIJ Acroni Jesenice – EHC Lustenau 6:1 (3:0, 3:0, 0:1)

Referees: LESNIAK, OREL, Bergant, Holzer D.

Goals JES: 1:0 Tomazevic B. (00:18 / Hebar A. ,Tavzelj A. / EQ), 2:0 Grahut N. (07:16 / Crnovic A. ,Glavic G. / EQ), 3:0 Hebar A. (17:26 / Tomazevic B. ,Crnovic A. / EQ), 4:0 Sodja U. (22:01 / Tavzelj A. ,Sodja J. / PP), 5:0 Sturm J. (27:21 / Sersen G. / EQ), 6:0 Sodja U. (34:46 / Tavzelj A. ,Hebar A. / 5:3 PP)

Goals EHC: 6:1 Wallenta E. (55:41 / Wilfan M. ,König D. / EQ)

Vienna Capitals Silver – Rittner Buam 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Referees: KUMMER, PODLESNIK, Matthey, Reisinger.

Goals VCS: 1:3 Norberg O. (26:27 / Winkler D. ,Akesson A. / 5:3 PP), 2:3 Neubauer H. (42:44 / Akerman J. ,Anderson Löfquist H. / PP)

Goals RIT: 0:1 Tudin D. (14:54 / Spinell M. ,Gazzola R. / EQ), 0:2 Pechlaner P. (15:27 / Spinell T. ,Kostner J. / EQ), 0:3 Eisath A. (23:20 / Kostner S. ,Gabri R. / EQ), 2:4 Kostner J. (47:34 / Spinell T. ,Tudin D. / 5:3 PP)

Wipptal Broncos Weihenstephan – EC “Die Adler” Stadtwerke Kitzbühel 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Referees: FICHTNER, LOICHT, Riecken, Weiss.

Goals WSV: 1:0 Lemay M. (09:08 / Doggett S. / PP), 2:0 Doggett S. (44:48 / Gschnitzer T. / EQ), 3:0 WSV Mantinger M. (47:53 / Lemay M. / EQ), 4:0 Soraruf D. (50:47 / Kruselberger T. ,Gschnitzer D. / EQ)

EK Die Zeller Eisbären – HC Gherdeina valgardena.it 3:2 OT (1:0, 0:1, 2:0, 1:0)

Referees: BAJT, FAJDIGA, Huber, Rinker.

Goals EKZ: 1:2 Dinhopel T. (52:28 / Putnik P. ,Selan M. / EQ), 2:2 Herzog C. (59:09 / Selan M. ,Sotlar J. / EQ), 3:2 Putnik P. (64:59 / Selan M. ,Oraze M. / EQ)

Goals GHE: 0:1 Galassiti D. (07:06 / Moroder S. / EQ), 0:2 Vinatzer A. (31:33 / Brugnoli J. / EQ)

EC Bregenzerwald – HC Pustertal Wölfe 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Referees: HOLZER T., LEGA, Eisl, Terragni.

Goals ECB: 1:2 Antonitsch S. (37:47 / VOGELAAR G. ,Lorraine J. / EQ), 2:2 Ban D. (41:06 / VOGELAAR G. ,Haidinger C. / PP)

Goals PUS: 0:1 McNally B. (20:53 / MacArthur P. ,Traversa T. / EQ), 0:2 De lorenzo meo A. (22:16 / Leitner M. ,Hofer R. / EQ), 2:3 Lewis J. (55:36 / Pace F. ,Berger S. / EQ)

VEU Feldkirch – HK SZ Olimpija Ljubljana 3:4 OT (0:3, 1:0, 2:0, 0:1)

Referees: LAZZERI, RUETZ, Kainberger, Wimmler.

Goals VEU: 1:3 Stanley D. (26:54 / Koczera P. ,Birnstill S. / PP), 2:3 Scholz F. (51:36 / Stanley D. ,Puschnik K. / EQ), 3:3 Draschkowitz C. (57:48 / Mairitsch M. ,Scholz F. / EQ)

Goals HKO: 0:1 Koren G. (03:17 / Music A. / EQ), 0:2 Jezovsek Z. (10:22 / Svete Z. ,Rajsar S. / EQ), 0:3 Ulamec L. (12:53 / Svete Z. ,Orehek J. / EQ), 3:4 Jezovsek Z. (62:45 / Brus N. / EQ)

SHC Fassa Falcons – EC-KAC II 4:3 OT (2:1, 0:1, 1:1, 1:0)

Referees: PAHOR, STEFENELLI, Markizeti, Snoj.

Goals FAS: 1:1 FAS Marchetti M. (08:11 / Eastman D. ,Soracreppa S. / EQ)

2:1 FAS Iori D. (13:33 / Roupec D. ,Chiodo L. / PP), 3:2 FAS Mizzi J. (51:59 / Chiodo L. ,Biondi L. / EQ), 4:3 FAS Mizzi J. (64:36 / Caletti E. ,Chiodo L. / EQ)

Goals KA2: 0:1 Duller C. (04:18 / Hammerle V. ,Patterer T. / EQ), 2:2 KA2 Kapel R. (23:06 / Pirmann M. / PP), 3:3 KA2 Pirmann M. (59:18 / Kasper M. / EQ)

S.G. Cortina Hafro – Steel Wings Linz 7:1 (5:0, 0:0, 2:1)

Referees: GAMPER, PINIE, Giacomozzi P., Pace.

Goals SGC: 1:0 Ayotte M. (00:50 / Zanatta A. / EQ), 2:0 King K. (03:33 / Giftopoulos R. ,Gander M. / EQ), 3:0 Cordiano M. (06:40 / Ayotte M. ,Tomasini P. / EQ), 4:0 Moser A. (07:06 / Sanna M. ,Zanatta L. / EQ), 5:0 Gander M. (10:28 / Giftopoulos R. ,King K. / PP), 6:0 Trecapelli N. (40:39 / Giftopoulos R. ,Zanatta L. / PP), 7:1 Giftopoulos R. (45:53 / King K. / EQ)

Goals SWL: 6:1 Rosenberger A. (43:17 / Korecky I. ,Freunschlag S. / EQ)

Migross Supermercati Asiago Hockey – Red Bull Hockey Juniors 3:2 OT (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)

Referees: GIACOMOZZI F., VIRTA T., Mantovani, Puff.

Goals ASH: 1:2 McParland S. (57:16 / Gellert A. ,Pietroniro P. / EQ), 2:2 Caporusso L. (59:41 / Gellert A. ,Pietroniro P. / PP), 3:2 Vankus M. (61:34 / Dal sasso D. ,Miglioranzi E. / EQ)

Goals RBJ: 0:1 Eriksson S. (21:54 / Predan A. ,Witting S. / PP), 0:2 Appendino N. (32:47 / Harnisch T. ,Predan A. / EQ)