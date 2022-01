John McEnroe ist „bereit, mit Sinner zu arbeiten“

Sexten – Der Betreuerstab von Jannik Sinner könnte um ein prominentes Gesicht reicher werden. Die Rede ist von John McEnroe. Der ehemalige Tennisspieler kommentiert die Australian Open exklusiv für Discovery. In den 80-er Jahren hat er mit seinem spektakulären Angriffsspiel, aber auch mit verbalen Entgleisungen am Court für Aufsehen gesorgt, berichtet SportNews.bz.

Zwar hat der der 62-jährige US-Amerikaner noch keinen direkten Kontakt zum Sinner-Team aufgenommen, dafür bringt er sich nun selbst für die Rolle als Trainer und Berater ins Spiel. „Ich stehe für einen Part-Time-Job zur Verfügung und würde Jannik Sinner gerne helfen, ein noch besserer Spieler zu werden“, erklärte McEnroe in einem Discovery-Interview.

Am Rande der Australien Open sickerte durch, dass Sinners Trainer-Neuzugang unmittelbar nach dem Grand Slam in Down Under präsentiert wird.

In der Zwischenzeit hat McEnroe bereits Kontakt zu Sinners Cheftrainer, Riccardo Piatti, aufgenommen. „Ich habe ihm gesagt, dass er auf meine Hilfe zählen kann, wenn es darum gilt, diesen Spieler noch weiter zu verbessern. Mich würde es sehr freuen“, erklärte McEnroe. Er hat den 20-jährigen Sextner vergangenes Jahr bei den US Open beim Training beobachtet und ist seitdem offenbar stark beeindruckt.