Jonas Heinz wechselt zu Casertana

Von: mk

Bozen – Der FC Südtirol teilt mit, dass Jonas Heinz zu Casertana in die Serie C wechselt. Die beiden Vereine haben sich auf einen festen Transfer des 21-jährigen Abwehrspielers geeinigt.

Jonas Heinz wurde am 21. März 2003 in Meran geboren und erhielt seine fußballerische Ausbildung im Jugendsektor des FC Südtirol. Nachdem er sämtliche Nachwuchsteams der Weißroten durchlaufen hatte, feierte er in der Saison 2021/22 sein Pflichtspiel-Debüt mit der Profimannschaft. In den letzten beiden Saisons spielte Heinz für Torres (2022/23), Taranto (Hinrunde 2023/24) und Fermana (Rückrunde 2023/24) in der Serie C.

Der FC Südtirol bedankt sich bei Jonas Heinz für die gemeinsame Zeit und wünscht ihm für die Zukunft viel Erfolg.