Judoka Teddy Riner jubelte mit Team über fünftes Gold

Von: APA/sda

Frankreichs Judo-Star Teddy Riner hat mit dem Mixed-Team seine fünfte Olympia-Goldmedaille geholt. Die Franzosen behaupteten sich in Paris wie 2021 in Tokio im Finale gegen Japan. Mit seinen fünf Goldenen ist Riner zusammen mit dem ehemaligen Biathleten Martin Fourcade der erfolgreichste französische Olympionike.

Riner, der am Vortag seinen dritten Einzel-Olympiasieg in der höchsten Gewichtsklasse gefeiert hatte, war im Finale die entscheidende Figur. Weil es nach sechs Duellen unentschieden stand, wurde ein siebenter Kampf nötig. Dafür wurde die Gewichtsklasse ausgelost. Das Los fiel auf die 90+ und damit auf Riner, der zum zweiten Mal in diesem Finale Tatsuru Saito im Golden Score schlug.