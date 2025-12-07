Aktuelle Seite: Home > Sport > Julia Mayer in Valencia mit ÖLV-Marathonrekord
Mayer sorgt für neue Bestmarke

Julia Mayer in Valencia mit ÖLV-Marathonrekord

Sonntag, 07. Dezember 2025 | 11:25 Uhr
Mayer sorgt für neue Bestmarke
APA/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHRINGER
Von: apa

Julia Mayer hat wie schon vor zwei Jahren in Valencia einen neuen österreichischen Marathon-Rekord aufgestellt. Die 32-Jährige lief die 42,195 km am Sonntag in 2:26:09 Stunden und verbesserte damit ihre eigene ÖLV-Bestmarke von 2:26:43. Damit war die Niederösterreicherin im hochklassig besetzten Feld außerhalb der Top Ten rund zwölf Minuten langsamer als Siegerin Joyciline Jepkosgei. Die Kenianerin sorgte in 2:14:00 für eine der besten Zeiten der Geschichte.

Auch dem im Männer-Rennen triumphierenden Kenianer John Korir gelang mit 2:02:24 eine Topzeit. Andreas Vojta kam in 2:17:16 Stunden gerade noch in die Top 100. Mayer unterbot mit ihrem Rekordlauf das Limit von 2:27:00 für die EM 2026 in Birmingham.

