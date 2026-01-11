Juniorenweltcup in Umhausen: Siegesserie der Slowenen geht weiter

Von: mk

Umhausen – Beim dritten Alpin Rodel Juniorenweltcup der Saison 2025/2026 in Umhausen in Österreich lieferten sich gleich fünf Rodler einen Hundertstelkrimi um die Podestplätze. Am Ende jubelte wieder Ziga Kralj aus Slowenien.

Die Grantau-Bahn gilt als technisch anspruchsvolle Naturrodelbahn und als Garant für spannende Rennen. Die Nachwuchsrodler schenkten sich am Sonntag auf der 944 Meter langen Strecke nichts, nach dem ersten Lauf führte Ziga Kralj (SLO) vor Lokalmatador Simon Saurer (AUT) und Vid Kralj (SLO). Im Finale wuchs der erst 15-jährige Alexander Staffler (ITA) von Zwischenrang sieben aus über sich hinaus und setzte sich mit Laufbestzeit an die Spitze.

Erst der Halbzeit-Vierte Michael Noah Tinzl (ITA) übernahm um 0,02 Sekunden die vorübergehende Führung von Staffler. Vid Kralj kam nicht an die beiden Italiener heran und reihte sich mit einem Rückstand von 0,04 Sekunden auf Tinzl hinter Staffler ein. Simon Saurer zeigte einen soliden Lauf und setzte sich an die Spitze, während der Halbzeitführende Ziga Kralj bis zur letzten Zwischenzeit seinem insgesamt dritten Sieg im Juniorenweltcup hinterherfuhr. Mit einem fulminanten Finish konnte der 17-Jährige mit einer Gesamtzeit von 2.28,07 Minuten mickrige 0,06 Sekunden Vorsprung über die Ziellinie retten.

Nach zwei Siegen und einem vierten Rang führt Ziga Kralj im Gesamtweltcup mit 260 Punkten, vor seinem Bruder Vid (225), der das Auftaktrennen gewinnen konnte, und Paolo Auer (AUT/220).

Dreifachsieg für Italien im Einsitzer Damen

Nina Castiglioni (ITA) führt bei ihrem zweiten Saisonsieg einen italienischen Dreifachsieg an. Mit Bestzeit in beiden Läufen und einer Gesamtzeit von 2.29,55 Minuten blieb die 16-Jährige als einzige Rodlerin unter der magischen Marke von 2.30 Minuten, dahinter folgen Tina Stuffer (ITA/+0,51 Sekunden) und Lotte Mulser (ITA/+0,58).

In der Gesamtwertung führt Castiglioni vor dem Finale mit 285 Punkten, vor Stuffer (210) und Mulser (200).

Der Juniorenweltcup geht Mitte Februar mit dem Finale in Latsch/Laces (ITA) zu Ende.

Juniorenweltcup Umhausen, 11.01.2026

Top-3 Einsitzer Herren

1. Ziga Kralj (SLO), 2.28,07 Minuten

2. Simon Saurer (AUT), +0,06 Sekunden

3. Michael Noah Tinzl (ITA), +0,08

Top-3 Einsitzer Damen

1. Nina Castiglioni (ITA), 2.29,55 Minuten

2. Tina Stuffer (ITA), +0,51 Sekunden

3. Lotte Mulser (ITA), +0,58