Juniors und Sterzing haben zu Hause Chance auf Matchpucks

Sterzing – Am Dienstag geht das Halbfinale in der Alps Hockey League mit den vierten Spielen der „best-of-seven“-Serien weiter. Die Red Bull Hockey Juniors und Wipptal Broncos Weihenstephan haben jeweils vor heimischer Kulisse die Chance auf Matchpucks.

Alps Hockey League, Halbfinale 4:

Di, 26.03.2024, 19.15 Uhr: Red Bull Hockey Juniors – S.G. Cortina Hafro

Referees: LAZZERI, REZEK, Eisl, Moidl | >> valcome.tv <<

Stand in der „best-of-seven“-Serie 2:1

3:2 für das Auswärtsteam – so lauteten die Ergebnisse der bisherigen drei Halbfinal-Duelle zwischen Cortina und den Juniors, wobei sich die Salzburger jeweils in der Overtime durchsetzten. In der letztjährigen Serie – in der die Italiener Spiel 7 gewannen und ins Finale einzogen – wurden sogar fünf Partien mit nur einem Treffer Differenz entschieden. Die Juniors siegten in fünf ihrer letzten sieben Heimspiele, die beiden Niederlagen setzte es gegen Cortina. Der amtierende Vizemeister gewann seine vergangenen fünf Auswärtspartien, in der Eisarena Salzburg ging Cortina sogar sechs Mal in Folge als Sieger vom Eis.

Di, 26.03.2024, 20.00 Uhr: Wipptal Broncos Weihenstephan – Rittner Buam SkyAlps

Referees: HLAVATY, PINIE, J. Seewald, Weiss | >> valcome.tv <<

Stand in der „best-of-seven“-Serie 2:1

Bisher stand nach allen drei Spielen zwischen Ritten und Sterzing ein 4:2 auf der Anzeigetafel. Am Dienstag gewannen noch die Rittner Buam in der heimischen Ritten Arena, am Donnerstag in Sterzing und am Samstag auf dem Ritten setzten sich hingegen die Broncos durch, die in der Serie nun mit 2:1 führen. Am Dienstag steht nun das vierte Spiel der „best-of-seven“-Serie in der Weihenstephan Arena auf dem Programm. Die Broncos gewannen ihre bisherigen drei Playoff-Heimspiele, waren in diesen Spielen mit 8:1 Toren im dritten Drittel besonders stark. Die Buam haben in dieser Saison noch nie drei Spiele in Folge verloren. Vom bisherigen Aufgebot des ersten AHL-Champions ist nur Robert Öhler fraglich.