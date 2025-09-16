Juve gegen BVB 4:4 – Real zum CL-Start 2:1 gegen Marseille

Von: apa

Der erste Spieltag der neuen Fußball-Champions-League-Saison hat gleich mit einer spektakulären Partie aufgewartet. Juventus Turin und Dortmund trennten sich am Dienstag mit einem 4:4 (0:0). Real Madrid startete mit einem Heim-2:1 gegen Olympique Marseille, Siege gab es auch für die Londoner Clubs Arsenal (2:0 in Bilbao) und Tottenham (1:0 gegen Villarreal). Saint-Gilloise gewann in Eindhoven 3:1, ebenso überraschend kam das 3:2 von Karabach Agdam bei Benfica Lissabon.

Beim Duell zwischen Juve und dem BVB überschlugen sich nach einer langweiligen ersten Hälfte die Ereignisse. Karim Adeyemi (53.) und Felix Nmecha (65.) schossen die Gäste in Führung, Kenan Yildiz (64.) und Dusan Vlahovic (67.) glichen aus. Marcel Sabitzer, über die komplette Distanz im Einsatz, lieferte die Vorlage zum 3:2 für Dortmund durch Yan Couto (74.). Das 4:2 fixierte Ramy Bensebaini per Strafstoß (86.). Die Gäste sahen zu diesem Zeitpunkt wie der sichere Sieger aus, doch dann stellte Vlahovic auf 3:4 (94.) und lieferte die Flanke zum 4:4 durch Lloyd Kelly (96.).

In Madrid stand die Partie zunächst im Zeichen der Hausherren, die unter anderem bei einem Fallrückzieher von Kylian Mbappe (2.) und einem Stangenschuss von Franco Mastantuono (6.) gefährlich wurden. In Führung gingen aber die Gäste – Arda Güler leistete sich einen Ballverlust und Mason Greenwood legte ideal für den Torschützen Timothy Weah auf (22.). Sieben Minuten später wurde Rodrygo im Sechzehner gelegt, Mbappe ließ sich die Chance nicht nehmen und stellte auf 1:1.

Real siegt trotz Carvajal-Ausschluss

In der zweiten Hälfte traf Mbappe die Latte (50.) und Real wurde immer stärker, doch dann sah der für den verletzten Trent Alexander-Arnold eingetauschte Dani Carvajal nach einem Kopfstoß gegen Marseille-Goalie Geronimo Rulli die Rote Karte (72.). Trotzdem gelang den Madrilenen noch der Sieg, weil Vinicius Junior einen Hand-Elfmeter herausholte und Mbappe mit etwas Glück verwandelte. David Alaba jubelte von der Ersatzbank aus mit.

Die Fans in Bilbao sahen zwar ein intensives, aber auch chancenarmes Spiel mit leichten Vorteilen für die Gastgeber. Die drei Punkte holten jedoch die Londoner – der Sekunden zuvor eingewechselte Gabriel Martinelli schloss einen Konter erfolgreich ab (72.), Leandro Trossard legte mit einem abgefälschten Schuss via Innenstange nach (87.).

Saint-Gilloise überraschte bei Premiere

Mehr Highlights gab es in Eindhoven zu sehen, und das vor allem dank eines Champions-League-Neulings. Saint-Gilloise bot von Beginn an eine abgebrühte Leistung und ging bereits in der neunten Minute durch einen Strafstoß von Promise David in Führung. In der 39. Minute verlor Ricardo Pepi, der bereits das Elferfoul begangen hatte, im Mittelfeld den Ball und Anour Ait El Hadj krönte einen sehenswerten Sololauf mit dem zweiten Tor der Belgier.

Die Entscheidung brachte das 3:0 für die Gäste durch Kevin Mac Allister (81.), Ruben van Bommel gelang nach Vorarbeit von Paul Wanner nur noch Resultatskosmetik für PSV. Florucz war beim Sieg seines Clubs nicht mit von der Partie, weil er in der Vorsaison noch im Trikot von Olimpija Ljubljana in der Conference League ausgeschlossen worden war.

Kevin Danso durfte bei Tottenhams 1:0-Heimsieg immerhin ab der 92. Minute mitwirken. Der entscheidende Treffer resultierte aus einem Eigentor von Gäste-Keeper Junior Reis, der eine eigentlich harmlose Flanke von Lucas Bergvall ins eigene Netz beförderte.

Sensation durch Karabach

Für eine Überraschung sorgte Karabach – der Club aus Aserbaidschan lag bei Benfica nach Treffern von Enzo Barrenechea (6.) und Vangelis Pavlidis (16.) bereits 0:2 zurück, sorgte aber dank Leandro Andrade (30.), Camilo Duran (48.) und Oleksii Kaschtschuk (86.) noch für den ersten “Königsklassen”-Sieg in der Vereinsgeschichte.