KAC gelingt in CHL Overtimesieg bei Titelverteidiger Genf

Von: apa

Der KAC hat in der Champions Hockey League auswärts gegen Titelverteidiger Servette Genf einen Overtime-Erfolg gefeiert. Die Klagenfurter gewannen am Mittwoch in der Ausweichhalle in Neuchatel nach Zweitorerückstand noch 3:2. Durch den zweiten Sieg im fünften Match hat der KAC noch die theoretische Chance auf den Achtelfinaleinzug. Zum Abschluss der Ligaphase bekommt man es kommende Woche daheim mit den ZSC Lions Zürich zu tun, die wie RB Salzburg bereits fix weiter sind.

Im Startdrittel hielt der KAC dem spielerischen Übergewicht von Genf auch dank einiger starker Paraden von Goalie Sebastian Dahm erfolgreich stand. Gleich zu Beginn des Mittelabschnitts nützten die Schweizer aber eine Überzahl und erhöhten einige Minuten später auf 2:0. Danach wurde Genf jedoch nachlässig, und prompt gelang dem KAC dank der Treffer von Daniel Obersteiner (39.) und Simeon Schwinger (46.) der Ausgleich. In der Schlussphase des letzten Drittels hatten die Klagenfurter mehrere Chancen auf den mittlerweile verdienten Siegtreffer. Dieser gelang Matt Fraser letztlich erst in der vierten Minute der Verlängerung.