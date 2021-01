KAC II bezwingt Sterzing in der Verlängerung

Sterzing – Im einzigen Samstagsspiel der Alps Hockey League feierte der EC-KAC II einen 2:1-Heimsieg nach Verlängerung gegen die Wipptal Broncos Weihenstephan. Damit gewannen die Klagenfurter das zweite Spiel binnen drei Tagen. Während Goalie Jakob Holzer 28 Saves verbuchte, traf KAC-Topscorer Markus Pirmann in der Overtime zur Entscheidung.

Alps Hockey League:

Sa, 30.01.2021: EC-KAC II – Wipptal Broncos Weihenstephan 2:1 OT (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Referees: HEINRICHER, WIDMANN, Kainberger, Wimmler

Goals Klagenfurt: 1:1 KA2 Witting M. (51:34 / Hammerle S. / EQ), 2:1 KA2 Pirmann M. (63:17 / unassisted / EQ)

Goal Sterzing: 0:1 WSV Valentini R. (18:31 / Gooch T. ,Oberdorfer H. / PP)

Sterzing kam in aufsteigender Form mit vier Siegen aus den letzten fünf Partien nach Klagenfurt. Die jungen Rotjacken feierten erst am Donnerstag einen Erfolg in Linz. Zunächst waren die beiden Torhüter Jakob Holzer und Jakob Rabanser im Mittelpunkt, beide konnten sich einige Male auszeichnen. In der 19. Minute brachen die Gäste die Torsperre im ersten Powerplay, als Ryan Valentini eine Direktabnahme in der kurzen Kreuzecke versenkte. Im Mittelabschnitt übernahm der KAC das Kommando, ohne die Überlegenheit jedoch in Tore ummünzen zu können. Die Südtiroler blieben hingegen im Konter stets gefährlich – mit dem 0:1 ging es auch in die zweite Pause. In der 52. Spielminute kamen die Kärntner dann zum Ausgleichstreffer – Marcel Witting hämmerte den Puck zum 1:1 ins Netz. Wenige Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit gelang den Gästen beinahe der Lucky Punch, doch Valentini verpasste den Abschluss. Nachdem die Broncos in der Overtime zunächst hochkarätige Chancen vergaben und auch an Holzer scheiterten, sorgte KAC-Topscorer Markus Pirmann für die Entscheidung. Damit feierten die Gastgeber im zwölften Duell mit Sterzing den erst zweiten Sieg. Die Klagenfurter bleiben auf Rang 15, haben aber nur mehr einen Zähler Rückstand auf Kitzbühel. Die Broncos verbesserten sich durch den Punktgewinn hingegen auf Platz zwölf.