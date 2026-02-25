Aktuelle Seite: Home > Sport > KAC und Graz99ers fixieren CHL-Teilnahme
Die KAC-Spieler durften jubeln

KAC und Graz99ers fixieren CHL-Teilnahme

Mittwoch, 25. Februar 2026 | 21:48 Uhr
Die KAC-Spieler durften jubeln
APA/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHANN GRODER
Schriftgröße

Von: apa

Der KAC und die Graz99ers haben am Mittwoch ihre Teilnahme an der kommenden Champions-Hockey-League-Auflage fixiert. Die Klagenfurter sind nach einem 7:2-Heimsieg über Schlusslicht Innsbruck ebenso wenig aus den Top zwei des Grunddurchgangs der ICE-Eishockeyliga zu verdrängen wie die Steirer nach einem 5:2 bei den Vienna Capitals. Red Bull Salzburg gewann bei Fehervar 6:2, die Pioneers Vorarlberg verloren daheim gegen Pustertal 3:4.

Der KAC fügte dem abgeschlagenen Tabellenletzten aus Tirol die achte Niederlage in Folge zu und steht zum dritten Mal in Folge in der CHL. Die einen Punkt hinter dem Spitzenreiter aus Klagenfurt liegenden Graz99ers sind in der kommenden Saison ebenfalls international dabei. Die Steirer entschieden auch das vierte Saisonduell mit den Caps, deren Heim-Erfolgsserie nach vier Siegen in Folge gebrochen wurde, für sich.

Bis zum Ende des Grunddurchgangs sind noch zwei Runden ausständig. Dabei geht es unter anderem um Endrang eins zwischen dem KAC und den 99ers sowie um die letzten Pre-Play-off-Plätze.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Blasen vor dem Starten
Kommentare
82
Blasen vor dem Starten
Demonstration zur “Remigration”: “Kein Platz für rechtsextreme Ideologien in Südtirol”
Kommentare
49
Demonstration zur “Remigration”: “Kein Platz für rechtsextreme Ideologien in Südtirol”
Grüne fordern Verbot rechtsextremer Kundgebung in Bozen
Kommentare
41
Grüne fordern Verbot rechtsextremer Kundgebung in Bozen
Unterberger bezeichnet Galateos Äußerungen als unangebracht
Kommentare
36
Unterberger bezeichnet Galateos Äußerungen als unangebracht
Traumberuf Bestatterin
Kommentare
32
Traumberuf Bestatterin
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 