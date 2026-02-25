KAC und Graz99ers fixieren CHL-Teilnahme

Von: apa

Der KAC und die Graz99ers haben am Mittwoch ihre Teilnahme an der kommenden Champions-Hockey-League-Auflage fixiert. Die Klagenfurter sind nach einem 7:2-Heimsieg über Schlusslicht Innsbruck ebenso wenig aus den Top zwei des Grunddurchgangs der ICE-Eishockeyliga zu verdrängen wie die Steirer nach einem 5:2 bei den Vienna Capitals. Red Bull Salzburg gewann bei Fehervar 6:2, die Pioneers Vorarlberg verloren daheim gegen Pustertal 3:4.

Der KAC fügte dem abgeschlagenen Tabellenletzten aus Tirol die achte Niederlage in Folge zu und steht zum dritten Mal in Folge in der CHL. Die einen Punkt hinter dem Spitzenreiter aus Klagenfurt liegenden Graz99ers sind in der kommenden Saison ebenfalls international dabei. Die Steirer entschieden auch das vierte Saisonduell mit den Caps, deren Heim-Erfolgsserie nach vier Siegen in Folge gebrochen wurde, für sich.

Bis zum Ende des Grunddurchgangs sind noch zwei Runden ausständig. Dabei geht es unter anderem um Endrang eins zwischen dem KAC und den 99ers sowie um die letzten Pre-Play-off-Plätze.