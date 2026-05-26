Kaltern und Latsch jubeln über VSS/Raiffeisen Pokaltitel

Von: luk

Kaltern/Latsch – Die VSS-Fußballsaison neigt sich langsam dem Ende zu. Das erste Highlight waren am Pfingstmontag die VSS/Raiffeisen Pokalfinalspiele in den Kategorien Kleinfeld und Freizeit, welche in Kaltern stattfanden. Dabei gingen die Titel nach Latsch und Kaltern.

Im Endspiel der Kategorie Kleinfeld trafen um 16.00 Uhr Restelica City und der ASV Latsch Vegas aufeinander. Die Mannschaft aus Latsch zeigte dabei eine souveräne Leistung und setzte sich klar mit 6:1 durch. So durfte Dreifachtorschütze Mattia Lo Presti am Ende gemeinsam mit seinen Mitspielern verdient den VSS/Raiffeisen Pokal in der Kategorie Kleinfeld in die Höhe strecken.

Von Spannung geprägt war hingegen das Pokalfinale der Kategorie Freizeit. In einem dramatischen Match stand es nach 90 Minuten zwischen dem ASV Kaltern und dem FC Obermais 1:1-Unentschieden. Die Entscheidung musste im Elfmeterschießen fallen. Dort bewiesen die Hausherren die stärkeren Nerven und durften so den VSS/Raiffeisen Pokal in der Kategorie Freizeit bejubeln.

Unter die zahlreichen Fans mischten sich neben Kalterns Bürgermeister Christoph Pillon auch Vertreter der VSS-Verbandsspitze, darunter Obmann Paul Romen, Obmann-Stellvertreter Thomas Tiefenbrunner sowie Vorstandsmitglied Martin Unterholzer. Fußball-Bezirksvertreter Konrad Andergassen und Schiedsrichter-Obmann Walter Dibiasi waren gemeinsam mit dem ASV Kaltern Fußball mit der Organisation betraut.

„Ein großes Kompliment für die hervorragende Organisation sowie ein großer Dank allen Helferinnen und Helfern, Schiedsrichtern und Mannschaften. Solche Veranstaltungen leben vom ehrenamtlichen Einsatz und vom fairen Miteinander – das war heute in Kaltern deutlich spürbar“, hob VSS-Obmann Paul Romen hervor. Obmann-Stellvertreter Thomas Tiefenbrunner ergänzte: „Fairness, Gemeinschaft und Leidenschaft standen beim Pokalfinale im Mittelpunkt – genau dafür steht der VSS.“