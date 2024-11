Kampf um den Finaleinzug

Von: fra

Turin – Nachdem Jannik Sinner alle drei Gruppenspiele bei den ATP Finals gewonnen hat, spielt er heute Abend das Halbfinale gegen den Norweger Casper Ruud. Die Bilanz gegen Ruud spricht für den Sextner. Zwei Mal spielten Sinner und Ruud bislang gegeneinander, beide Male beim 500-Turnier in Wien, beide Male ging Sinner als Sieger vom Platz.

Der Norweger spielt bislang in Turin stark. Im Auftaktspiel schlug der an Nummer 7 gesetzte Ruud den Weltranglistendritten Carlos Alcaraz aus Spanien. Ruud hat wenig klare, eindeutige Schwächen. Dem zweifachen French-Open-Finalisten kommt der relative langsame Belag in Turin zudem entgegen. Sinner ist trotzdem klar Favorit, dürfte aber gewarnt sein.

Das Match Sinner gegen Ruud beginnt um 20.30 Uhr. Bereits um 14.30 Uhr bestreiten Alexander Zverev und Taylor Fritz das andere Halbfinale.