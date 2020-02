Kampf um Heimvorteil im Viertelfinale weiter spannend

Bozen – Am viertletzten Spieltag in der Master Round der Alps Hockey League ist noch keine Vorentscheidung im Kampf um Heimrecht im Viertelfinale der Playoffs gefallen. Alle drei vor diesem Spieltag schlechter platzierten Teams haben Siege eingefahren – und damit die Tabelle weiter zusammengeschoben. Während der Meister HK SZ Olimpija Ljubljana von vier auf zwei sprang, beendete HDD SIJ Acroni Jesenice seine Niederlagenserie und Chad Pietroniro sicherte Migross Supermercati Asiago Hockey mit zwei Shorthandern einen Heimsieg.

In der Qualification Round A mussten die Red Bull Hockey Juniors ihre erste Niederlage in der Zwischenrunde hinnehmen, während in Pool B die VEU Feldkirch nach einem weiteren Hattrick von Martin Mairitsch schon vier Punkte Vorsprung auf den SHC Fassa Falcons besitzt. Der EC „Die Adler“ Stadtwerke Kitzbühel feierte indes seinen höchsten Sieg in der Alps Hockey League.

Ljubljana nun erster Verfolger vom HC Pustertal

Der regierende Meister HK SZ Olimpija Ljubljana ist drei Runde von Ende der Master Round wieder erster Verfolger vom HC Pustertal Wölfe. Die Slowenen setzten sich daheim gegen den Vizemeister mit 2:1 durch und verbesserten sich mit ihrem erst dritten Sieg in der Zwischenrunde vom vierten auf den zweiten Platz, vier Punkte hinter den „Wölfen“. Für die Entscheidung sorgte Zan Jezovsek, der innerhalb der letzten 2,5 Minuten im zweiten Drittel den 0:1-Rückstand drehte. Colin Furlong bewahrte die Südtiroler mit insgesamt 45 Saves vor einer höheren Niederlage. Ljubljana’s back-up Tilen Spreitzer stoppte 95% der Schüsse auf das Tor der „Drachen“.

Mit Migross Supermercati Asiago Hockey und HDD SIJ Acroni Jesenice konnten auch die beiden weiteren vor diesem Spieltag schlechter platzierten Teams einen Sieg landen. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit gelang Asiago ein 2:1-Heimsieg über den S.G. Cortina Hafro, der sich nach drei Siegen in Folge wieder geschlagen geben musste. Beide Treffer des Heimteams erzielte Chad Pietroniro jeweils „shorthanded“. Die Slowenen sind indes wieder auf die Siegerstraße zurückgekehrt, feierten bei den Rittner Buam einen 1:0-Auswärtssieg, ihren ersten Erfolg nach fünf Niederlagen in Serie. Ziga Kogovsek verbuchte mit 33 Saves ein Shutout, Blaz Tomazevic netzte den Siegestreffer im Powerplay.

Erste Niederlage in der Zwischenrunde für die Red Bull Hockey Juniors

Der Tabellenführer in der Qualification Round A hat am 7. Spieltag seine erste Niederlage einstecken müssen. Die Red Bull Hockey Juniors unterlagen im Farmteam-Duell dem EC-KAC II 3:4 nach Penaltyschießen. Nachdem der Leader dreimal einen Ein-Tore-Rückstand ausglich, musste er im Shootout dann doch die Niederlage anerkennen. Klagenfurt’s Top-Scorer Rok Kapel verwertet den entscheidenden Penalty. Rund 600 Fans von Eintracht Frankfurt, die wegen des abgesagten Europa-League-Spiels beim FC Salzburg in der Mozartstadt weilten, sorgten für prächtige Stimmung. Die „Red Bulls“ sind trotz der Niederlage weiterhin klar auf Playoff-Kurs.

Obwohl der HC Gherdeina valgardena.it am Donnerstag einen klaren 7:1-Sieg bei den Vienna Capitals Silver geholt hat und seinen Rückstand in der Tabelle auf fünf Punkte minimiert hat. Bei den Südtirolern überzeugte die erste Linie: Matt Wilkins (1G | 5A), Brad McGowan (2G | 3A), Gabriel Vinatzer (1G | 2A), Joel Brugnoli (1G | 1A) und Ondrej Nedved (1A) waren für 17 der 21 Punkte verantwortlich. Einen Punkt aufholen konnten auch die Wipptal Broncos Weihenstephan, die sich beim EHC Lustenau in der Verlängerung mit 5:4 durchsetzten. Slater Doggett glich etwa zehn Minuten vor Schluss zum 4:4 aus – und verwertete dann nach 43 Sekunden den Overtime-Game-Winner für die Südtiroler, die weiterhin eine theoretische Chance auf die Postseason besitzen.

VEU dank nächstem Mairitsch-Hattrick weiterhin klar auf Playoff-Kurs

Mit dem dritten Hattrick innerhalb der letzten sechs Spiele hat Martin Mairitsch die VEU Feldkirch zum nächsten Sieg in der Qualification Round B getragen. Nachdem Benjamin Lanzinger (22.) und Tomi Wilenius (26.) für den EK Die Zeller Eisbären ein 0:2 nach dem ersten Drittel ausglichen, machte Mairitsch mit drei Toren in Serie alles klar. Er traf damit auch im sechsten aufeinanderfolgenden Spiel. Die Vorarlberger haben nun adrei Spiele vor Ende der Zwischenrunde vier Punkte Vorsprung auf den SHC Fassa Falcons, der sich gegen den EC Bregenzerwald zu einem 5:4-Sieg nach Overtime mühte. Diego Iori gelang 20 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit der Ausgleich, Michele Marchetti dann final der Game-Winner. Theoretische Chancen auf die Playoffs besitzt auch noch der EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel, der mit einem 13:0 über die Steel Wings Linz seinen bislang höchsten Sieg in der Alps Hockey League feierte. Drei Tore binnen 63 Sekunden (4. und 5. Minute) ebneten den Tirolern früh den Weg zum fünften Shutout von Stefan Ridderwall. Insgesamt trugen sich neun Spieler in die Torschützenliste ein.

Master Round:

Th, 27.02.2020, 19:15: HK SZ Olimpija Ljubljana – HC Pustertal Wölfe 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Referees: LESNIAK, WIDMANN, Javornik, Schweighofer. | Spectators: 442

Goals HKO: Jezovsek (38./Planko-Cepon, 40.PP1/Rajsar-Orehek)

Goal PUS: Andergassen (27./Carozza)

Th, 27.02.2020, 20:00: Rittner Buam – HDD SIJ Acroni Jesenice 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Referees: STEFENELLI, VIRTA, Cristelli, De Zordo. | Spectators: 372

Goal JES: Tomazevic (17./Sodja J.-Djumic)

Th, 27.02.2020, 20:30: Migross Supermercati Asiago Hockey – S.G. Cortina Hafro 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Referees: LAZZERI, PINIE, Mantovani, Slaviero.

Goals ASH: Pietroniro C. (13.SH1/Pietroniro P.-Caporusso, 44.SH1/Gellert-McParland)

Goal SGC: Trecapelli (41./Gander-King)

Qualification Round A:

Th, 27.02.2020, 18:00: Vienna Capitals Silver – HC Gherdeina valgardena.it 1:7 (1:2, 0:5, 0:0)

Referees: BAJT, PAHOR, Reisinger, Weiss. | Spectators: 85

Goal VCS: Persson (16./Akesson)

Goal GHE: McGowan (9./Brugnoli-Wilkins, 14.SH1/Kurki-Wilkins), Brugnoli (21./Vinater-Nedved), Willeit (29.PP1/Wilkins-McGowan), Wilkins (33.PP1/McGowan-Kurki), Kurki (36.PP1/Wilkins-Vinatzer), Vinatzer (37./McGowan-Wilkins)

Th, 27.02.2020, 19:15: Red Bull Hockey Juniors – EC KAC II 3:4 SO (1:1, 1:2, 1:0, 0:0)

Referees: DURCHNER, WALLNER, Huber, Kainberger. | Spectators: 550

Goals RBJ: Witting (16./Eriksson-Predan), Rebernig (28./Arrak-Stapelfeldt), Tjernström (44./Mass-Appendino)

Goals KA2: Richter (10.PP1/Kreuzer), Hammerle S. (27.PP1/Moser-Hammerle V.), Hammerle V. (31./Duller), Kapel (65.PS)

Th, 27.02.2020, 19:30: EHC Lustenau – Wipptal Broncos Weihenstephan 4:5 OT (1:0, 2:2, 1:2, 0:1)

Referees: BENVEGNU, GAMPER, Bedana, Eisl. | Spectators: 317

Goals EHC: Wallenta (1.), Duda (25.PP1/Rasmussen-D’Alvise), Rasmussen (34./Duda-Glenn), D’Alvise (42.)

Goals WSV: Mantinger (22.SH1), Lemay (39.PP1/Messner-Milam), Mantinger (41./Lemay-Milam) Doggett (50./Lemay-Milam, 61./Hackhofer-Lemay)

Qualification Round B:

Th, 27.02.2020, 19:30: VEU Feldkirch – EK Die Zeller Eisbären 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)

Referees: HOLZER, RUETZ, Martin, Rinker. | Spectators: 1.351

Goals VEU: Puschnik (5.PP1/Koczera-Birnstill), Gehringer (9./Mairitsch-Draschkowitz), Mairitsch (36./Jancar-Ratz, 44./Stückler, 47./Draschkowitz-Birnstill)

Goals EKZ: Lanzinger (22.), Wilenius (26./Sotlar-Putnik)

Th, 27.02.2020, 20:00: EC ‘Die Adler’ Stadtwerke Kitzbühel – Steel Wings Linz 13:0 (3:0, 3:0, 7:0)

Referees: KUMMER, OREL, Miklic, Puff. | Spectators: 702

Goals KEC: Rosenlechner (4.PP1/Echtler-Ebner), Mader (5./Maurer), Hochfilzer (5./Havlik-Schreiber), Havlik (28./Uusivirta-Hochfilzer), Bolterle (33./Rosenlechner-Echtler, 52./Uusivirta-Echtler), Echtler (36.SH1, 46./Bolterle-Ebner), Uusivirta (47./Havlik-Schreiber), Schreiber (50./Havlik-Uusivirta, 51./Havlik-uusivirta), Mader (51./Schröder-Maurer), Karitnig (55./Havlik-Uusivirta)

Th, 27.02.2020, 20:30: SHC Fassa Falcons – EC Bregenzerwald 5:4 OT (1:1, 1:1, 2:2, 1:0)

Referees: HUBER, MOSCHEN, Giacomozzi, Piras. | Spectators: 784

Goals FAS: Iori (1./Castlunger-Lundstrom, 60.PP1/Castlunger-Caletti), Schiavone (38./Eastman-Chiodo), Eastman (43./Lundstrom-Iori), Marchetti (64./Chiodo-Mizzi)

Goals ECB: Fender (3./Auer), Hyyppä (27./Fässler-Zipperle), Söder (50.PP1/Vogellar-Haidinger, 55.PP1/Haidinger-Ban)