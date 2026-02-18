Aktuelle Seite: Home > Sport > Kanada nach Kraftakt gegen Tschechien im Olympia-Halbfinale
Mitch Marnier (rechts) schießt Kanada eindrucksvoll zum Sieg

Kanada nach Kraftakt gegen Tschechien im Olympia-Halbfinale

Mittwoch, 18. Februar 2026 | 19:36 Uhr
Mitch Marnier (rechts) schießt Kanada eindrucksvoll zum Sieg
APA/APA/AFP/POOL/ALEXANDER NEMENOV
Schriftgröße

Von: apa

Kanadas starbesetztes Eishockeyteam der Männer hat das vorzeitige Aus beim Olympia-Turnier in Mailand gerade noch vermieden und steht nach einem Kraftakt im Halbfinale. Die “Ahornblätter” besiegten am Mittwoch im Viertelfinale Tschechien mit 4:3 (1:2,1:0,1:1;1:0) nach Verlängerung und können weiter von Gold träumen. Den entscheidenden Treffer erzielte Mitch Marner in der 62. Minute. Ausgeträumt ist der Medaillentraum für Deutschland, das gegen die Slowakei mit 2:6 unterging.

Macklin Celebrini brachte die Kanadier nach glänzender Vorlage von Connor McDavid früh und erwartungsgemäß in Front (4.), doch die Tschechen schlugen zurück. Lukas Sedlak glich aus (9.), David Pastrnak brachte den Außenseiter im Powerplay in Front (15.). Im Mitteldrittel startete Kanada einen Sturmlauf, verlor aber Kapitän Sidney Crosby nach einem Bodycheck, den der 38-Jährige gleich von zwei Gegenspielern einstecken musste. Im Überzahlspiel gelang Nathan MacKinnon das 2:2 (33.).

Auch im Schlussdrittel zeigte Tschechien um Keeper Lukas Dostal starke Gegenwehr und krönte diese mit der erneuten Führung im Konter durch Ondrej Palat (53.). Der Turnierfavorit stand nun gehörig unter Druck – und hielt dem stand: Nick Suzuki fälschte einen Schuss von Devon Toews unhaltbar zum 3:3 ab (57.). In der fälligen Overtime schoss Marner Kanada nach 72 Sekunden und einem starken Solo via “backhander” ins Glück.

Deutschland gegen Slowakei chancenlos

Das deutsche Team um Superstar Leon Draisaitl erlebte unterdessen ein Debakel. Gegen die Slowakei setzte es zum Viertelfinalauftakt eine klare 2:6-(0:1,1:3,1:2)-Niederlage. Die Treffer für das siegreiche Team erzielten Pavol Regenda (19./41.), Milos Kelemen (25.), Oliver Okuliar (25.), Dalibor Dvorsky (31.) und Tomas Tatar (57.), für Deutschland trafen Lukas Reichel (35.) und Frederik Tiffels (50.). Als weitere Partien folgen noch Finnland gegen die Schweiz und die USA gegen Schweden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Kritik an “Tirol”-Schriftzügen: Politische Kontroverse entfacht
Kommentare
103
Kritik an “Tirol”-Schriftzügen: Politische Kontroverse entfacht
Düstere Analyse: Südtirols Jugend blutet aus
Kommentare
60
Düstere Analyse: Südtirols Jugend blutet aus
Elternmörder aus Bozen lehrt Schach im Gefängnis
Kommentare
46
Elternmörder aus Bozen lehrt Schach im Gefängnis
Entscheidung steht: Kein Olympia-Einsatz für Passler
Kommentare
29
Entscheidung steht: Kein Olympia-Einsatz für Passler
Leere Gasspeicher: Italien über EU-Schnitt – Deutschland unter Druck
Kommentare
27
Leere Gasspeicher: Italien über EU-Schnitt – Deutschland unter Druck
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 