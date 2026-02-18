Kanada nach Kraftakt gegen Tschechien im Olympia-Halbfinale

Von: apa

Kanadas starbesetztes Eishockeyteam der Männer hat das vorzeitige Aus beim Olympia-Turnier in Mailand gerade noch vermieden und steht nach einem Kraftakt im Halbfinale. Die “Ahornblätter” besiegten am Mittwoch im Viertelfinale Tschechien mit 4:3 (1:2,1:0,1:1;1:0) nach Verlängerung und können weiter von Gold träumen. Den entscheidenden Treffer erzielte Mitch Marner in der 62. Minute. Ausgeträumt ist der Medaillentraum für Deutschland, das gegen die Slowakei mit 2:6 unterging.

Macklin Celebrini brachte die Kanadier nach glänzender Vorlage von Connor McDavid früh und erwartungsgemäß in Front (4.), doch die Tschechen schlugen zurück. Lukas Sedlak glich aus (9.), David Pastrnak brachte den Außenseiter im Powerplay in Front (15.). Im Mitteldrittel startete Kanada einen Sturmlauf, verlor aber Kapitän Sidney Crosby nach einem Bodycheck, den der 38-Jährige gleich von zwei Gegenspielern einstecken musste. Im Überzahlspiel gelang Nathan MacKinnon das 2:2 (33.).

Auch im Schlussdrittel zeigte Tschechien um Keeper Lukas Dostal starke Gegenwehr und krönte diese mit der erneuten Führung im Konter durch Ondrej Palat (53.). Der Turnierfavorit stand nun gehörig unter Druck – und hielt dem stand: Nick Suzuki fälschte einen Schuss von Devon Toews unhaltbar zum 3:3 ab (57.). In der fälligen Overtime schoss Marner Kanada nach 72 Sekunden und einem starken Solo via “backhander” ins Glück.

Deutschland gegen Slowakei chancenlos

Das deutsche Team um Superstar Leon Draisaitl erlebte unterdessen ein Debakel. Gegen die Slowakei setzte es zum Viertelfinalauftakt eine klare 2:6-(0:1,1:3,1:2)-Niederlage. Die Treffer für das siegreiche Team erzielten Pavol Regenda (19./41.), Milos Kelemen (25.), Oliver Okuliar (25.), Dalibor Dvorsky (31.) und Tomas Tatar (57.), für Deutschland trafen Lukas Reichel (35.) und Frederik Tiffels (50.). Als weitere Partien folgen noch Finnland gegen die Schweiz und die USA gegen Schweden.