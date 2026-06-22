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Canobbio und Co. machten wieder eine gute Figur

Kap Verde holt zweites WM-Remis, Spanien und Ägypten siegen

Montag, 22. Juni 2026 | 06:06 Uhr
Canobbio und Co. machten wieder eine gute Figur
APA/APA/AFP/CHANDAN KHANNA
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Von: apa

Außenseiter Kap Verde hat nach dem 0:0 gegen Europameister Spanien für die nächste große Fußball-WM-Überraschung gesorgt. Nach dem 2:2 gegen den zweifachen Weltmeister Uruguay darf der ungeschlagene WM-Neuling auf das Erreichen der K.-o.-Phase hoffen. Gruppe-H-Leader sind die Spanier nach einem 4:0 gegen Saudi-Arabien. In Pool G führte der erste WM-Sieg in der Verbandsgeschichte Ägypten an die Spitze. Neuseeland wurde mit 3:1 bezwungen. Belgien gegen den Iran endete 0:0.

Ein Doppelschlag Uruguays durch Maxi Araujo (44.) und Agustin Canobbio (45.+6) war in Miami zu wenig, um den ersten Sieg einzufahren. Die Nummer 67 der Welt verkaufte sich wie zuletzt sehr teuer und nahm dank Treffern von Kevin Pina (21./Freistoß) und “Joker” Helio Varela (61.) neuerlich Zählbares mit. Beide Teams haben in der Gruppe H zwei Punkte. Für Kap Verde geht es am Samstag gegen Schlusslicht Saudi-Arabien (1), Uruguay duelliert sich mit dem zwei Zähler davor liegenden Leader Spanien. Der Mitfavorit gab sich im zweiten Anlauf dank Toren von Lamine Yamal (10.) und Mikel Oyarzabal (21., 24.) sowie einem Eigentor von Hassan Al-Tambaktis (49.) in Atlanta keine Blöße.

Ägypten musste in Vancouver erst einen Rückstand durch einen Treffer von Finn Surman (14.) wegstecken. Dem Afrika-Cup-Rekordchampion gelang dank Toren von Mostafa Zico (58.), Starstürmer Mohamed Salah (67.) und “Joker” Mahmoud Trezeguet (82.) die Wende. Als Belohnung führen die “Pharaonen” die Gruppe G mit vier Punkten an. Bei jeweils zwei Zählern halten Belgien und der Iran nach einer Nullnummer in Los Angeles und dem jeweils zweiten Remis im Turnierverlauf. Nach der Partie kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Fans und dem Ordnungspersonal. Wie die FIFA mitteilte, versuchte ein Mann, auf den Rasen zu gelangen. Er wurde von Ordnern aufgehalten und abgeführt.

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