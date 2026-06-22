Kap Verde remisiert auch gegen Uruguay – 2:2 in Miami

Von: apa

Kap Verde schreibt bei der Fußball-WM weiter an der Erfolgsgeschichte. Nach dem 0:0 gegen Spanien erkämpfte sich der Underdog am Sonntag auch im zweiten Endrundenspiel der Verbandsgeschichte ein Unentschieden, diesmal gelang mit einem 2:2 gegen Uruguay in Miami die nächste Überraschung. Beide Teams haben in der Gruppe H zwei Punkte. Für Kap Verde geht es am Samstag gegen Schlusslicht Saudi-Arabien (1), Uruguay duelliert sich mit dem zwei Zähler davor liegenden Leader Spanien.

Ein Doppelschlag Uruguays durch Maxi Araujo (44.) und Agustin Canobbio (45.+6) war für den Favoriten vor 64.003 Zuschauern zu wenig, um den ersten Sieg einzufahren. Die Nummer 67 der Welt verkaufte sich wie zuletzt sehr teuer und nahm dank Treffern von Kevin Pina (21./Freistoß) und “Joker” Helio Varela (61.) neuerlich Zählbares mit. Für den zweifachen Weltmeister war es die nächste Enttäuschung nach dem 1:1 gegen Saudi-Arabien.

Uruguay hatte durch Federico Valverde (14.) die erste gute Chance, der Führungstreffer fiel aber auf der anderen Seite. Bei einem Freistoß aus rund 30 Metern öffnete sich die Zwei-Mann-Mauer Uruguays, weshalb der Flachschuss von Pina den Weg ins Eck finden konnte. Der erste WM-Treffer von Kap Verde war perfekt. Mehr vom Spiel hatte aber weiter der Favorit, wobei Valverde eine weitere Möglichkeit, diesmal mit einem Volleyschuss, ungenutzt ließ (28.). Erst kurz vor der Pause belohnte sich die Truppe von Teamchef Marcelo Bielsa.

Vozinha zweimal chancenlos

Sidny Lopes Cabral köpfelte bei einem Klärungsversuch an die eigene Stange, den Abstauber versenkte Araujo via Flugkopfball. Dem noch nicht genug, verwertete Canobbio ein Kopfball-Zuspiel von Araujo aus kurzer Distanz direkt. Der gehypte 40-jährige Tormann Vozinha konnte jeweils chancenlos nur hinter sich greifen. Uruguay nahm den Schwung aber nicht wirklich in Hälfte zwei mit, begnügte sich mit dem Verwalten des Resultats und leistete sich einen folgenschweren Patzer. Nach einem Fehlpass von Mathias Olivera versuchte Tormann Fernando Muslera weit aus dem Tor zu retten, Kap Verdes Varela reagierte aber schneller, spielte den Ball am Schlussmann vorbei und dann ohne Mühe ins leere Tor.

Beinahe hätte es einen Doppelschlag gegeben, Jamiro Monteiro zielte knapp drüber (63.). Sonst waren aber die Südamerikaner näher dran am Sieg. Valverde setzte einen Freistoß drüber (90.) und rutschte an einer Nunez-Hereingabe knapp vorbei (92.). Canobbio schoss auch noch drüber (93.).