Kapitän Tait verlängert bis 2025

Bozen/Salurn – Mit großer Freude teilt der FC Südtirol mit, dass der Vertrag von Fabian Tait um weitere zwei Jahre verlängert wurde. Der Kapitän des Clubs, dessen vorheriges Arbeitspapier am Ende dieser Spielzeit ausgelaufen wäre, hat einen neuen Vertrag mit Fälligkeit 30. Juni 2025 – mit Option auf eine weitere Saison – unterzeichnet.

Geboren am 10. Februar 1993 in Bozen, steht Fabian Tait seit Sommer 2014 beim FC Südtirol unter Vertrag. Der in Salurn wohnhafte Mittelfeldspieler hat das Fußballspielen im Verein seines Heimatdorfes erlernt und war anschließend auch für Mezzocorona und Marano Vicentino, in der Serie C2 bzw. Serie D, im Einsatz.

Tait bestreitet in diesem Jahr seine neunte Meisterschaft mit dem FC Südtirol, seine erste in der Serie B. Insgesamt hat er für den Südtiroler Proficlub 322 Pflichtspiele bestritten und dabei 22 Treffer erzielt. Nach dem Rücktritt von Hannes Fink wurde er zum neuen Kapitän der Mannschaft ernannt. In der zweiten Liga hat Tait bisher 32 Matches bestritten und in Bari und Venedig jeweils einen Treffer erzielt.

Was die ewige Rangordnung der Spieler mit den meisten Einsätzen betrifft, liegt Tait mit 322 bestrittenen Pflichtspielen auf Rang drei (Platz eins der noch aktiven Spieler). Einzig Hans-Rudi Brugger (368) und Fabians langjähriger Weggefährte und großer Freund Hannes Fink (332) liegen in dieser Wertung noch vor ihm.

Der FC Südtirol freut sich mit Kapitän Fabian Tait über die unterzeichnete Vertragsverlängerung und wünscht ihm weiterhin viel Erfolg im Club.

„Der FC Südtirol nimmt einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen ein. Ich habe immer gesagt, dass dieser Club meine zweite Heimat ist. Umso mehr jetzt, da ich meinen Vertrag um weitere Jahre verlängert habe. Weiterhin für den FCS zu spielen erfüllt mich mit großer Freude und großem Stolz. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mich bei den Menschen zu bedanken, die mir in all diesen Jahren zur Seite gestanden sind: die diesjährigen Teamkameraden, ehemalige Mitspieler, Trainer, Funktionäre, der Sportdirektor und meine engsten Vertrauten. Ohne ihre Unterstützung würde ich heute nicht hier stehen. Wir haben gemeinsam großartige Momente erlebt, wie den Aufstieg in Triest und die zahlreichen Siege in dieser Saison. Es sind jedoch die schwierigen Momente, aus denen ich am meisten lernen bzw. Erfahrungen sammeln konnte. Niemand hätte sich erwartet, dass wir heuer eine so spektakuläre Meisterschaft bestreiten würden. Doch im Sport, wie auch im Leben sind es oft die unerwarteten Momente, die uns am meisten Freude bereiten. Als Kapitän dieser Mannschaft kann ich mich glücklich schätzen, auf die Unterstützung vieler Leader und Führungsspieler zählen zu können. Ich habe es geschafft, meine große Leidenschaft zum Beruf zu machen. Dies ist nichts Selbstverständliches, weshalb ich mich schon sehr glücklich schätze. Ich habe bei den Amateuren angefangen und mich bis hierher durchgekämpft. In meinem Werdegang habe ich viele tolle Momente erlebt und sowohl als Fußballer, als auch als Mensch viel dazugelernt“, erklärt Fabian Tait.

Sportdirektor Paolo Bravo meint hingegen: „Fabian ist für uns ein äußerst wichtiger Spieler. Es ist beachtlich, wie er es geschafft hat, sich in seiner Heimat durchzusetzen und zu etablieren. Er hat sich diese Vertragsverlängerung zweifellos verdient. Von ihm erwarte ich mir, dass dies der Ausgangspunkt für die nächsten Schritte seiner Karriere ist. Er ist eine wichtige Führungsperson, die zum Wachstum der gesamten Mannschaft beitragen soll.“