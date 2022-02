Karate Mühlbach beim GPN in den Abruzzen weiter auf Erfolgskurs

Roseto degli Abruzzi – Beim Grand Prix in Roseto degli Abruzzi hat Karate Mühlbach an diesem Wochenende erneut das hohe Niveau seiner Athleten unter Beweis gestellt: Im Kumite erkämpfte sich Florian Fischnaller Platz 5, Fabian Pezzei krönte seine Leistungen mit der Silbermedaille.

Die beiden Top-Athleten von Karate Mühlbach, Florian Fischnaller und Fabian Pezzei, haben an diesem nationalen Karate-Wettkampf in der Disziplin Kumite (Zweikampf) teilgenommen. Beide Athleten kämpfen bei den Braun- und Schwarzgurten in der Kategorie Junioren -75kg. Florian Fischnaller hat sich durch großartige Vorkämpfe ins Halbfinale gekämpft, wo er sich ganz knapp seinem Gegner aus Orvieto geschlagen geben musste und damit auf den fünften Platz gekommen ist.

Fabian Pezzei hat sich bis ins Finale gekämpft, das er 3:4 verloren hat. „Unser Augenmerk liegt nicht darauf, was wir nicht erreicht haben, sondern darauf, was wir umsetzen, was wir vom Training ins Turnier übertragen konnten“, so Trainer Martin Pezzei, der stolz darüber ist, dass beide Athleten nicht nur ihre mentale Stärke bewiesen haben, sondern vor allem Dank ihrer hervorragenden Leistungen im taktischen Bereich aufzeigen konnten, auf nationaler Ebene ganz vorne mitmischen zu können.

Am gestrigen Samstag wurden die Wettkämpfe in der Disziplin Kata (Form-Wettkampf) ausgetragen, wo Fabian Pezzei auf Platz sieben gekommen ist.