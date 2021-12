Karate Mühlbach hat zwei Italienmeister

Noale/Bozen – Der Mann des Tages war bei der gestrigen Italienmeisterschaft der Libertas in Noale (VE) das 16-jährige Nachwuchstalent Florian Fischnaller aus Vals. Im Kumite (Zweikampf) hat er aufgrund außerordentlicher Leistungen den Titel nach Südtirol geholt; Italienmeisterin wurde auch die 13-jährige Frida Schweiger in der Disziplin Kata (Form-Wettkampf).

Alle acht Athleten von Karate Mühlbach, die an dieser Italienmeisterschaft teilgenommen hatten, haben den Sprung auf das Podest geschafft: Italienmeister wurden Florian Fischnaller im Kumite und Frida Schweiger im Kata. Vizeitalienmeister im Kumite wurde sowohl Julian Vaja als auch Thomas De Rosa, während Franziska Balzarek im Kata Silber gewonnen hatte. Bronze holten sich im Kumite Antonio Zaccari und Franziska Balzarek, im Kata ist Laura Peintner auf Platz drei gekommen.

„Im Kumite haben unsere Athleten großartige Leistungen gezeigt – allen voran Florian Fischnaller; im Kata ist noch Luft nach oben – aber die Saison ist erst drei Monate alt und wir schauen zuversichtlich auf die kommenden Herausforderungen“, so Trainer Martin Pezzei, der ergänzt: „Wenn alle Athleten für ihre intensive Arbeit, ihr oft hartes Training, ihren Einsatz und ihren Trainingsfleiß bei einem nationalen Wettkampf mit einer Medaille belohnt werden, ist dies ein großer Freudentag, der Kraft und Energie gibt für die nächsten Hürden, die wir in der weiteren Vorbereitung nehmen wollen“, so Pezzei.