Karate Mühlbach: Steter Tropfen höhlt den Stein

Mühlbach/Istrana – Gestern fand in Istrana in der Provinz Treviso die erste von drei Etappen eines interregionalen Karate-Wettkampfes statt, bei dem über 700 Athleten aus über 40 Vereinen teilgenommen haben. Karate Mühlbach hat mit 23 Athleten in den Disziplinen Kata (Form-Wettkampf) und Kumite (Zweikampf) teilgenommen.

„Wir haben den Grundstock gelegt, aufgezeigt, wo unsere Stärken sind und nun den Trainings-Weg klar vor Augen“, so Trainer Martin Pezzei nach der ersten (von drei) Etappen eines Karate-Turniers für die Vereine von Nord-Ost-Italien der FIK (Federazione Italiana Karate).

Kumite

Die Stärke von Karate Mühlbach ist der Zweikampf, an dem sieben Athleten aus der Marktgemeinde teilgenommen haben, die allesamt auf das Podest gekommen sind. Gold gewonnen haben Ramón Motta (Esordienti bis Grüngurt, -60 kg), Laura Peinter (Cadetti bis Blaugurt, -55 kg) und Fabian Pezzei (Seniores Braun- und Schwarzgurte, -80 kg).

Silber ging an: Madleen Unterhuber (Cadetti bis Blaugurt, -55 kg), Lorenz Mantinger (Juniores bis Blaugurt, -68 kg) und Florian Fischnaller (Seniores Braun- und Schwarzgurte, -74 kg).

Bronze hat Darko Ostojic gewonnen (Seniores Braun- und Schwarzgurte, -80 kg).

Kata

Im Kata war das Niveau beeindruckend hoch, weshalb von den 20 Athleten von Karate Mühlbach nur zwei einen Podestplatz erzielen konnten (aber insgesamt 14 Athleten erreichten das Finale der besten acht).

Gold gewonnen hat Darko Ostojic (Seniores bis Blaugurt), Silber ging an Martin Pezzei (Master, Braun- und Schwarzgurte).

Ins Finale der besten 8 Athleten gekommen sind: Laura Peintner (Platz vier), Fabian Pezzei (Platz 5), Julia Mair, Emilia Bruni und Madleen Unterhuber (alle Platz sechs), Sonia Kaszas, Florian Fischnaller, Frida Schweiger und Aron Leitner (alle Platz sieben), sowie Paul Fischnaller, Tobias Erschbaumer und Gabriela Huber (alle Platz acht).

„Wer ins Finale der Top acht gekommen ist, hat dies nur aufgrund hervorragender Leistungen geschafft, da das Niveau sehr hoch und die einzelnen Kategorien zahlenmäßig sehr groß waren“, so Trainer Pezzei.

Nicht ins Finale der Top acht geschafft haben es diesmal: Maria Peintner, Greta Fischer, Jasmin Kurtovic, Emma Peintner, Laura Grünfelder sowie Anna Gallmetzer, die ihren ersten Wettkampf bestritten hat.