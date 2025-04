Kasper-Assist beim 6:4-Sieg von Detroit in NHL

Von: APA/dpa

Marco Kasper hat am Montag in der NHL zum 6:4-Sieg der Detroit Red Wings über die Dallas Stars einen Assist beigesteuert, das bereits festgestandene Verpassen des Play-offs konnte dies freilich nicht mehr ungeschehen machen. Die Edmonton Oilers verloren ihre Play-off-Generalprobe gegen Erstrundengegner Los Angeles Kings klar mit 0:5. Edmonton und Los Angeles treffen zum vierten Mal in Folge zum Auftakt aufeinander, die drei bisherigen Duelle gewannen stets die Oilers.