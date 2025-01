Kasper steuert Tor und Assist zum Detroit-Sieg bei

Marco Kasper mit drittem Tor und Assist in vier Spielen

Von: apa

Marco Kasper und seine Detroit Red Wings haben nach der 3:6-Heimniederlage gegen die San Jose Sharks gleich wieder auf die Siegerstraße zurückgefunden. Die Wings feierten einen 5:2-Sieg bei den Florida Panthers und der Kärntner steuerte den Treffer zum 4:2 sowie einen Assist zum Endstand bei. Der 20-Jährige hält in seiner ersten vollen NHL-Saison nun bei fünf Treffern und acht Assists.

Seitdem Todd McLellan kurz nach Weihnachten das Traineramt übernommen hat, haben die Red Wings nur zwei von neun Partien verloren. McLellan fand lobende Worte für Kasper. “Er macht wirklich gute, harte Spielzüge. Das ist ein harter Gegner. Sie sind immer in Bedrängnis. Dann taucht die Offensive auf, wenn wir sie brauchen, also macht er einen wirklich guten Job.” Kasper hat in den vergangenen vier Spielen dreimal je ein Tor und einen Assist geschafft.