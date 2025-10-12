Aktuelle Seite: Home > Sport > Kasper-Tor bei NHL-Sieg Detroits gegen Toronto
Marco Kasper jubelt über sein erstes NHL-Saisontor

Kasper-Tor bei NHL-Sieg Detroits gegen Toronto

Sonntag, 12. Oktober 2025 | 11:25 Uhr
Marco Kasper jubelt über sein erstes NHL-Saisontor
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/NIC ANTAYA
Schriftgröße

Von: apa

Der Kärntner Marco Kasper hat am Samstag (Ortszeit) sein erstes Saisontor in der National Hockey League (NHL) erzielt. Der 21-Jährige traf im Heimspiel bei einem 6:3 gegen Toronto Maple Leafs in Minute 39 nach Patrick-Kane-Pass reaktionsschnell vor Gäste-Goalie Anthony Stolarz zum 1:2. Ende von Drittel zwei lag sein Team 3:2 voran. Toronto glich zu Beginn des Schlussabschnitts aus, Lucas Raymond mit dem 4:3 und zwei Empty-Net-Tore sorgten aber für einen klaren Detroit-Sieg.

Für Marco Rossi und Minnesota Wild setzte es hingegen eine 4:7-Heimniederlage gegen die Columbus Blue Jackets, der Vorarlberger leistete in der 56. Minute Kirill Kaprisow den Assist zum 4:6. Es war die jeweils zweite Saison-Partie der beiden Österreicher-Clubs. Minnesota hatte am Donnerstag einen 5:0-Sieg bei den St. Louis Blues gelandet, wobei Rossi auf je ein Tor und einen Assist gekommen war. Detroit hatte eine 1:5-Niederlage gegen die Montreal Canadiens kassiert. Schon am Montag kommt es in Toronto zum erneuten Duell mit den Maple Leafs.

