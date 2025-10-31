Kasper traf beim 4:3 von Detroit zweimal

Von: apa

Marco Kasper hat mit einem Doppelpack maßgeblich zum 4:3-Sieg der Detroit Red Wings bei den Los Angeles Kings beigetragen. Der Kärntner scorte am Donnerstag in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL zum 2:1 (36.) und 3:1 (55.), die Gastgeber schafften durch zweimal Corey Perry noch das 3:3 in der regulären Spielzeit. Die Entscheidung fiel im Shootout. In Minnesota leistete Marco Rossi zwar einen Assist zum 1:0, die Wild unterlagen aber den Pittsburgh Penguins mit 1:4.

Minnesota Wild hält nun bei acht Niederlagen in den vergangenen neun Spielen, der Vorarlberger Rossi erhöhte sein Punktekonto auf elf (zwei Treffer, neun Vorlagen). Die Stimmung bei den Red Wings war freilich weit besser und deren Coach, Todd McLellan, lobte auch den nunmehr dreifachen Saisontorschützen Marco Kasper sehr. “Ich glaube, Marco spielt jetzt mit mehr Einsatz. Er ist ein sehr ehrgeiziger Spieler, der sich selbst unter Druck setzt”, sagte der Trainer. Vielleicht sporne dies Kasper richtig an. “Aber wir zählen auf ihn und vergessen dabei, dass er erst 20 oder 21 Jahre alt ist. Man hätte ihn letztes Jahr für 27 gehalten, so wie er gespielt hat.”