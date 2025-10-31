Aktuelle Seite: Home > Sport > Kasper traf beim 4:3 von Detroit zweimal
Doppelpack für Kasper bei Detroit-Sieg

Kasper traf beim 4:3 von Detroit zweimal

Freitag, 31. Oktober 2025 | 09:43 Uhr
Doppelpack für Kasper bei Detroit-Sieg
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/BRUCE BENNETT
Schriftgröße

Von: apa

Marco Kasper hat mit einem Doppelpack maßgeblich zum 4:3-Sieg der Detroit Red Wings bei den Los Angeles Kings beigetragen. Der Kärntner scorte am Donnerstag in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL zum 2:1 (36.) und 3:1 (55.), die Gastgeber schafften durch zweimal Corey Perry noch das 3:3 in der regulären Spielzeit. Die Entscheidung fiel im Shootout. In Minnesota leistete Marco Rossi zwar einen Assist zum 1:0, die Wild unterlagen aber den Pittsburgh Penguins mit 1:4.

Minnesota Wild hält nun bei acht Niederlagen in den vergangenen neun Spielen, der Vorarlberger Rossi erhöhte sein Punktekonto auf elf (zwei Treffer, neun Vorlagen). Die Stimmung bei den Red Wings war freilich weit besser und deren Coach, Todd McLellan, lobte auch den nunmehr dreifachen Saisontorschützen Marco Kasper sehr. “Ich glaube, Marco spielt jetzt mit mehr Einsatz. Er ist ein sehr ehrgeiziger Spieler, der sich selbst unter Druck setzt”, sagte der Trainer. Vielleicht sporne dies Kasper richtig an. “Aber wir zählen auf ihn und vergessen dabei, dass er erst 20 oder 21 Jahre alt ist. Man hätte ihn letztes Jahr für 27 gehalten, so wie er gespielt hat.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Neues Fünf-Sterne-Golfhotel in Reischach geplant
Kommentare
85
Neues Fünf-Sterne-Golfhotel in Reischach geplant
Bürgermeister bekommen höhere Amtsentschädigung
Kommentare
53
Bürgermeister bekommen höhere Amtsentschädigung
Galateo versteht keinen Spaß und verklagt Kolumnisten
Kommentare
39
Galateo versteht keinen Spaß und verklagt Kolumnisten
Tiefgarage im Naturpark?
Kommentare
29
Tiefgarage im Naturpark?
Die dunkle Seite des Michael Schumacher
Kommentare
26
Die dunkle Seite des Michael Schumacher
Anzeigen
Die versteckte Gefahr
Die versteckte Gefahr
Wie analoge Schwachstellen digitale Datenrisiken schaffen
Nachhaltige Handwerkkunst trägt das Südtirol-Label
Nachhaltige Handwerkkunst trägt das Südtirol-Label
Sichtbares Engagement für nächste Generationen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 