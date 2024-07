Kein Direktaufstieg der Ruderinnen Altenhuber/Tiefenthaler

Von: apa

Die Ruderinnen Louisa Altenhuber/Lara Tiefenthaler haben am Sonntag bei den Olympischen Spielen in Vaires-sur-Marne im Vorlauf plangemäß und kräftesparend den vierten Rang belegt und bekommen am Montag im Zwischenlauf für die Leichtgewichts-Doppelzweier (11.10 Uhr) noch eine Chance, den Aufstieg in das Halbfinale zu schaffen. Nur die Top zwei kamen direkt weiter, Erste waren mit Abstand die topfavorisierten Britinnen Emily Craig/Imogen Grant.

Die Vorgabe der Trainer sei klar Platz vier gewesen, sagte Altenhuber zur APA. “Da waren einfach ganz starke Boote am Start, vor allem die absoluten Goldfavoriten mit Großbritannien. Ich glaube, wir haben den Auftrag heute sehr gut ausgeführt.” Die Strecke habe sich deutlich besser als erwartet präsentiert, meinte Tiefenthaler. “Trotzdem bleibt der Wind, auch wenn er nur leicht geht. Aber Seitenwind ist beim Rudern immer schwierig. Die Bahnen könnten etwas unfair werden, und für den Bootsstand wird es nicht leichter.”

Aber nicht nur die Österreicherinnen fuhren wohl ein taktisches Rennen. “Viele Gegnerinnen auch. Es ist schwer einzuschätzen, wer sich wieviel für morgen noch aufgehoben hat. Es wird auf jeden Fall ein ganz hartes Rennen, aber wir sind auch bereit, um unseren Semifinalplatz zu kämpfen”, sagte Altenhuber. Denn das sei das große Ziel, versicherte auch Tiefenthaler. “Es ist ein Druck da, es geht um alles für uns.”