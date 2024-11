Kein Sieger im London-Derby Chelsea gegen Arsenal

Saliba und Co. mussten sich mit einem Punkt begnügen

Von: APA/Reuters

Chelsea und Arsenal sind nach der 11. Runde der englischen Fußball-Premier-League weiter im Gleichschritt unterwegs. Die beiden Teams trennten sich am Sonntag im London-Derby an der Stamford Bridge mit einem 1:1 und halten bei 19 Zählern. Die “Blues” sind unmittelbar vor den “Gunners” Dritter, neun Zähler hinter Leader Liverpool. Zuerst traf Arsenals Gabriel Martinelli (60.), dann glich Pedro Neto (70.) aus.

Manchester United bescherte Ruud van Nistelrooy einen schönen Abschluss als Interimstrainer. United gewann das Heimspiel gegen Leicester City dank Treffern von Kapitän Bruno Fernandes (17.), Victor Kristiansen (38./Eigentor) und Alejandro Garnacho (82.) mit 3:0. Van Nistelrooy hatte das Team nach der Trennung von Erik ten Hag am 28. Oktober übernommen und bewerbsübergreifend in vier Spielen drei Siege und ein Remis geholt. Am Montag übernimmt der von Sporting Lissabon abgeworbene Ruben Amorim.

Ipswich Town feierte erst den ersten Saisonsieg mit einem 2:1 bei Tottenham und verließ damit die Abstiegsränge. Dort findet sich das vom Oberösterreicher Oliver Glasner trainierte Crystal Palace, das nach einer 0:2-Heimniederlage gegen Fulham am Samstag auf Rang 18 abgerutscht ist.