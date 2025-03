Keine Punkte für Primavera und U17

Von: lup

Die Jungs unter der Leitung von Matteo Abbate unterliegen Venezia auswärts mit 0:2 (0:0), während sich die Formation von Alfredo Sebastiani zuhause Cagliari knapp mit 2:3 (2:2) beugen muss

Die Primavera 2-Mannschaft des FC Südtirol muss sich im Rahmen des 24. Spieltags, des neunten der Rückrunde in Kreis A der gleichnamigen Meisterschaft, in der Ferne geschlagen geben: die Jungs unter der Leitung von Mister Matteo Abbate unterliegen im Centro Sportivo „Talercio“ Venezia mit 0:2 (0:0). Padovani vergibt gegen Ende von Hälfte eins einen Elfmeter, er scheitert am Torhüter der Arancioneroverdi (39.), ehe nach dem Seitenwechsel die Gastgeber den spielentscheidenden Doppel-Schlag innerhalb einer Minute setzen: zunächst trifft Senciuc mit einem präzisen Diagonalschuss zum 1:0 (76.), ehe nur Sekunden später Laudisa per Kopf nachlegt (77.).

PRIMAVERA 2 (KREIS A) | MATCHDAY #24

VENEZIA FC – FC SÜDTIROL 2:0 (0:0)

VENEZIA FC: Purg, Rioda, Moisa, Bertoncello, Perissinotto (65. Konan), Mariutto (17. Chiesurin), Senciuc, Berengo, Touré (65. Turella), Ladisa, Brugnoli

Auf der Ersatzbank: Moino, Trolese, De Martin, Dalla Nora, Vicario, Giardino, Piazza, Ascione, Vendruscolo

Trainer: Jordie Lie Fernández

FC SÜDTIROL: Arlanch, Bergognoni, Rottensteiner, Vallana, Sabatini, Testa, Ceschini (73. Halili), Brik (65. Hofer), Padovani (73. Ndongue), Fois (83. Castellacci), Fiorini (65. Gamper)

Auf der Ersatzbank: Bonifacio, Kofler, Gander, Paternoster, Lochner, Perin, Mahlknecht

Trainer: Matteo Abbate

SCHIEDSRICHTER: Mario Gambirasio (Bergamo) | Leonardo Tesi & Giovanni Boato (beide Padua)

TORE: 1:0 Senciuc (76.), 2:0 Ladisa (77.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – (VFC) Moisa / (FCS) Testa, Brik.

Im Rahmen von Matchday 23, des zehnten der Rückrunde, der nationalen Unter 17-Meisterschaft der Serie A/B (Kreis B) muss sich die Formation unter der Leitung von Mister Alfredo Sebastiani im heimischen FCS Center Cagliari knapp mit 2:3 (2:2) beugen. Nach dem Blitzstart der Sarden, die in Person von Costa (5.) und Cardu (10.) einen frühen Doppelschlag setzen, zeigen die Weißroten eine starke Reaktion und stellen noch vor der Halbzeitpause dank der Treffer von Rech (32.) und Lorubbio (41.) alles wieder auf Anfang. Nach Wiederanpfiff allerdings erzielen die Gäste, erneut durch Costa, das finale 2:3 (72.), welches die knappe Heimniederlage besiegelt.

UNTER 17 (NATIONAL) | KREIS B | MATCHDAY #23 | 2x45min

FC SÜDTIROL – CAGLIARI CALCIO 2:3 (2:2)

FC SÜDTIROL: Coco, Vaz Repezza De Lima, Fulterer (51. Giambertone), Fahrner (81. Constantini), Mantovani, Bellesso, Brugnara (74. Zeni), Rech, Parpaiola, Lorubbio (74. Donegá), Pajonk

Auf der Ersatzbank: Seiwald, Benevento, Kostner

Trainer: Alfredo Sebastiani

CAGLIARI CALCIO: Filigheddu, Tuseddu, Prettenhoffer (74. Schirru), Piro, Doppio, D’Onofrio, Cardu, Correnti (60. Ragni), Costa, Puttolu (60. Gorynov), Pietropaolo (88. Caglia)

Auf der Ersatzbank: Contini, Congiu, Zedda, Massoni

Trainer: Roberto Concas

SCHIEDSRICHTER: Sabri Ismail (Rovereto) | A. Scaldaferro (Vicenza) & E. Antonini (Bassano del Grappa)

TORE: 0:1 Costa (5.), 0:2 Cardu (10.), 1:2 Rech (32.), 2:2 Lorubbio (41.), 2:3 Costa (72.)