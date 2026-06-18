Kieferbruch bei Posch, Einsatz gegen Argentinien fraglich

Von: apa

Stefan Posch hat beim 3:1 gegen Jordanien einen Kieferbruch erlitten, seine Teilnahme an den nächsten Fußball-WM-Spielen ist deshalb aber nicht ausgeschlossen. Wie der ÖFB am Donnerstag mitteilte, ist nach aktuellem Stand keine Operation nötig. Für den Steirer werde nun eine Spezialschiene angefertigt, die den weiteren Heilungsverlauf unterstützen solle. “Ob Posch im kommenden Gruppenspiel gegen Argentinien bereits wieder einsatzbereit sein wird, bleibt abzuwarten”, hieß es.

Der 29-Jährige ist als Rechtsverteidiger unbestrittener Stammspieler. Ein möglicher Ersatz für das Duell mit dem Titelverteidiger am Montag in Dallas wäre Konrad Laimer, der diese Position bei seinem Club Bayern oft spielt. Infrage kommen auch Patrick Wimmer oder Phillipp Mwene. Letzterer wird zwar im ÖFB-Team als Linksverteidiger aufgeboten, ist aber Rechtsfuß.