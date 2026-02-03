Aktuelle Seite: Home > Sport > Kilde verzichtet auf Olympia-Starts und beendet Saison
Kilde verzichtet auf Olympia-Starts und beendet Saison

Dienstag, 03. Februar 2026 | 17:27 Uhr
Von: apa

Aleksander Aamodt Kilde verzichtet auf Olympia in Bormio. “Ich habe alles getan, was ich konnte, um für die Olympischen Spiele bereit zu sein, aber mein Geist und mein Körper funktionieren nicht so, wie ich es brauche”, erklärte der norwegische Abfahrer in einer offiziellen Mitteilung. Die Entscheidung zu treffen, sei ihm extrem schwer gefallen, so der 33-Jährige. “Gleichzeitig bin ich stolz darauf, dass ich mich zurückkämpfen und wieder im Weltcup antreten konnte.”

Kilde erklärte seine Saison vorzeitig für beendet. Im Jänner 2024 hatte der Norweger bei der Weltcup-Abfahrt in Wengen im Ziel-S die Kontrolle verloren und war heftig in die Fangnetze geprallt. Er schlitzte sich den Unterschenkel auf und erlitt eine komplexe Schulterverletzung. Kilde musste am Knie und der Schulter operiert werden, eine Blutvergiftung verlangsamte seinen Heilungsverlauf zusätzlich. Im vergangenen November gab er sein Weltcup-Comeback. Auch die Hahnenkammrennen in Kitzbühel hatte der Lebensgefährte von Mikaela Shiffrin zuletzt wegen Rückenproblemen ausgelassen.

“Es ist extrem schwer, diese Entscheidung zu treffen, nachdem ich so viel Arbeit investiert habe zusammen mit meiner Familie, dem Medizinteam, dem Nationalteam und vielen anderen”, sagte Kilde. Er will sich nun auf die Vorbereitung für die nächste Saison konzentrieren.

