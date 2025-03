Kinderski-Landesmeister auf der Seiser Alm gekürt

Von: Ivd

Seis – Mehr als 700 Kinder hatten sich für die VSS/Raiffeisen Kinderski-Landesmeisterschaft 2025 auf der Seiser Alm angemeldet. Auch wenn das Wetter nicht immer mitspielte und einzelne Kategorien teilweise zum Abbruch zwang, war den Nachwuchsskifahrern die Freude am Skifahren und am Wintersport nicht zu nehmen.

Die Veranstalter des ASC Seiser Alm hatten alles bestens vorbereitet, doch gegen den Nebel auf dem Hochplateau war man am ersten Wertungstag machtlos. So mussten die VSS/Raiffeisen Kinderski-Landesmeisterschaften 2025 an nur einem Tag durchgeführt werden. „Dank des großen Einsatzes und der hervorragenden Arbeit des ASC Seiser Alm ist uns aber auch das gelungen. Ein großes Kompliment an das Team von Sektionsleiter Carlo Greco“, erklärte VSS-Obmann Paul Romen.

Tatsächlich war auch am Sonntag das Wetter auf der Seiser Alm der größte Gegner der Nachwuchsskifahrer. Schien am Morgen noch kurz die Sonne, übernahmen bereits kurze Zeit später wieder Nebel und Niederschlag das Kommando. Aufgrund der bestens präparierten Piste konnten aber in sieben von acht Kategorien die VSS/Raiffeisen-Landesmeister gekürt werden. „In der Kategorie Buben U12 mussten wir gemeinsam mit den Trainern leider entscheiden, dass das Rennen nicht mehr durchgeführt werden kann. Die Wetterbedingungen ließen kein faires und sicheres Rennen für die knapp 100 Starter zu“, so VSS-Wintersportreferent Christian Tröbinger.

Am Ende waren es somit 440 Läufer in den Altersklassen U9, U10, U11 und U12 die das Rennen in Angriff nehmen konnten. Die besten zehn je Kategorie konnten ihre Preise aus den Händen von den ehemaligen Weltklasseathleten Denise Karbon und Florian Eisath entgegennehmen. Dadurch wurde den Kindern ein zusätzliches Lächeln ins Gesicht gezaubert. Die VSS/Raiffeisen-Landesmeistertitel des Jahres 2025 holten sich Astrid Summerer (ASC 3 Zinnen/U9 Mädchen), Simon Volgger (ASV Ridnaun/U9 Buben), Nora Mayrl (ASC Seiser Alm/U10 Mädchen), Andrea Clara (ASC St. Vigil/U10 Buben), Magdalena Lunger (ASC Eggen/U11 Mädchen), Peter Gasslitter (ASC Seiser Alm/U11 Buben) und Sofia Erlacher (ASC St. Vigil/U12 Mädchen). In der Mannschaftswertung siegte das Team des ASC Seiser Alm vor dem ASC St. Vigil und dem SC Gröden.

Sieger waren letztlich aber alle Kinder, denn nach der Siegerehrung, an der neben Karbon und Eisath auch VSS-Obmann Paul Romen und die VSS-Vorstandsmitglieder Lidia Bernardi und Josef Platter, sowie FISI-Vertreter Christian Polig und VSS-Wintersportreferent Christian Tröbinger teilnahmen, gab es noch eine Verlosung mit tollen Preisen. „Ein großer Dank geht an die Sponsoren, die solch großartige Sportfeste ermöglichen, allen voran dem Raiffeisenverband und den Raiffeisenkassen, die seit Jahrzehnten den VSS und den Südtiroler Sport großzügig unterstützen“, so Obmann Paul Romen abschließend.