Aktuelle Seite: Home > Sport > Kite-Olympiasieger Bontus bei WM weiter Dritter
Valentin Bontus nach Streichresultat weiter WM-Dritter

Kite-Olympiasieger Bontus bei WM weiter Dritter

Dienstag, 12. Mai 2026 | 18:51 Uhr
Valentin Bontus nach Streichresultat weiter WM-Dritter
APA/APA/ÖSV/DOMINIK MATESA
Schriftgröße

Von: apa

Formula-Kite-Olympiasieger Valentin Bontus hat bei der WM vor Viana do Castelo in Portugal seinen dritten Platz gehalten. Der 25-jährige Niederösterreicher wurde am Dienstag in nur einer Wettfahrt – die anderen drei wurden wegen Leichtwind gestrichen – Zwölfter. Dieser Platz wird als Streichresultat geführt. “Ich hatte schon vor dem Start Probleme, überhaupt am Foil zu bleiben, weil so wenig Wind war.” Am Mittwoch soll es bei mehr Wind drei Wettfahrten geben.

Im französischen Quiberon wurden die Weltmeisterschaften im Nacra 17 und dem 49er begonnen. In der Katamaran-Klasse starten Laura Farese/Matthäus Zöchling für Österreich, das Duo liegt nach den ersten drei Wettfahrten (10/19/11) der Qualifikation auf Gesamtrang elf.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Wolfsabwehr ohne Entnahme: Herdenschutzzäune, Hirtenhunde oder Gummigeschosse?
Kommentare
124
Wolfsabwehr ohne Entnahme: Herdenschutzzäune, Hirtenhunde oder Gummigeschosse?
Zwei Bären erschossen – am Todesort von Andrea Papi
Kommentare
91
Zwei Bären erschossen – am Todesort von Andrea Papi
Stauder schlägt Alarm nach Boykottaufruf israelischer Produkte
Kommentare
50
Stauder schlägt Alarm nach Boykottaufruf israelischer Produkte
Lokalpolizei: Gesetzentwurf kommt im Juni in den Landtag
Kommentare
37
Lokalpolizei: Gesetzentwurf kommt im Juni in den Landtag
Was hier beraten wird, steht morgen in Schulbüchern und Heften
18
Was hier beraten wird, steht morgen in Schulbüchern und Heften
Anzeigen
Diese Ziele lohnen sich jetzt
Diese Ziele lohnen sich jetzt
Von Südtirol ans Meer | Anzeige
Aktiver und nachhaltiger Tourismus:
Aktiver und nachhaltiger Tourismus:
Funactive Tours auf der ITB in Berlin ausgezeichnet
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 