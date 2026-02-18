Aktuelle Seite: Home > Sport > Kläbo erhöht mit Team-Sprint-Sieg auf zehntes Olympia-Gold
Kläbo erhöht mit Team-Sprint-Sieg auf zehntes Olympia-Gold

Mittwoch, 18. Februar 2026 | 12:40 Uhr
APA/APA/AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
Von: apa

Superstar Johannes Hösflot Kläbo hat als erst zweiter Athlet nach Eisschnellläufer Eric Heiden (USA) die fünfte Goldmedaille bei den gleichen Spielen geholt. Der Norweger erhöhte am Mittwoch in Tesero mit Team-Sprint-Gold an der Seite von Einar Hedegart auf insgesamt zehn Olympiasiege, womit Kläbo seinen Status als bester Wintersportler in der Langzeit-Bestenliste weiter ausbaute. Norwegen gewann vor den USA und Italien.

Das ÖSV-Duo Michael Föttinger/Benjamin Moser erreichte nach Rang sieben in der Qualifikation auch im großen Finale der besten 15 Teams den siebenten Rang. Gold bei den Frauen ging an die Schwedinnen Maja Dahlqvist und Jonna Sündling nur 1,4 Sekunden vor der überraschend starken Schweiz. Nadine Fähndrich hatte im Schlussabschnitt noch einen Angriff auf Schweden gestartet, Bronze holte Deutschland in der Besetzung Laura Gimmler/Coletta Rydzek (GER). Eine starke Leistung zeigten die erst 19-jährige Heidi Bucher und die 24-jährige Magdalena Scherz. Nach Rang acht in der Qualifikation schaffte das Duo aus Tirol und dem Burgenland mit Rang zehn den erhofften Top-Ten-Platz.

