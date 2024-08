Kletterer Schubert zog bei Olympia ins Finale ein

Von: apa

Der sechsfache Kletter-Weltmeister Jakob Schubert ist am Mittwoch ins Finale der besten Acht im olympischen Boulder&Lead-Bewerb eingezogen. Der Tiroler hatte auf der Anlage in Le Bourget bei Paris aus dem Boulder-Halbfinale 44,7 Punkte mitgenommen (6.), in seiner Paradedisziplin Lead kamen 54,1 Zähler dazu (6.). Mit gesamt 98,8 Zählern kam der 33-Jährige an die fünfte Stelle. Souverän Erster war der 17-jährige Goldmedaillenanwärter Sorato Anraku aus Japan mit 137,0 Punkten.

Das Finale geht am Freitag ab 10.15 Uhr in Szene. Schubert gewann vor drei Jahren in Tokio die Bronzemedaille in der Kombination aus drei Disziplinen, Speed war damals noch integriert.