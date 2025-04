Klinger-Schwester in Brasilia im Viertelfinale

Von: apa

Dorina und Ronja Klinger haben am Karfreitag in Brasilia zum zweiten Mal in dieser Saison das Viertelfinale eines Elite-Turniers erreicht. Die Beach-Volleyballerinnen hatten zunächst die amtierende Weltmeisterin Kelly Cheng und Molly Shaw (USA) 2:1 (16,-13,14) bezwungen und besiegten dann Carol Solberg/Rebecca Silva (BRA) 2:0 (19,16). Damit gelang ihnen die Revanche für das Viertelfinal-Aus vor drei Wochen in Playa del Carmen.

Nun geht es am Samstag (18.00 Uhr) gegen die Olympiasiegerinnen Ana Patricia Ramos/Duda Lisboa (BRA). Dieses Duell hatten die Klinger-Schwestern Ende März ebenfalls schon und gewonnen. Und Ronja zum Viertelfinaleinzug? “In voller Hütte dieses starke Team in zwei Sätzen zu besiegen, macht mich unglaublich stolz. Wir freuen uns auf morgen”, meinte Ronja Klinger nach dem Viertelfinaleinzug.

Timo Hammarberg und Tim Berger haben nach dem Erfolg gegen die Titelverteidiger Evandro Gonçalves Oliveira/Arthur Mariano Lanci (BRA) und dem damit erreichten Gruppensieg ebenfalls die Chance auf das Viertelfinale. Gegner sind nun die US-Amerikaner Miles Partain/Andrew Benesh (16.00 Uhr).