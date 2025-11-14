Aktuelle Seite: Home > Sport > Klinger-Schwestern mit Sieg zum WM-Auftakt
Klinger-Schwestern mit Sieg zum WM-Auftakt

Freitag, 14. November 2025 | 08:31 Uhr
Von: apa

Österreichs Teams sind mit Sieg und Niederlage in die Beach-Volleyball-WM in Adelaide gestartet. Dorina und Ronja Klinger setzten sich am Freitag gegen die Australierinnen Elizabeth Alchin/Georgia Johnson 2:0 (16,18) durch. Christoph Dressler/Philipp Waller mussten sich in einer engen Partie den Deutschen Lukas Pfretzschner/Sven Winter 0:2 (-19,-19) geschlagen geben. Weiters bei der WM im Einsatz sind Timo Hammarberg und Tim Berger, die erstmals am Samstag spielen.

