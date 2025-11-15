Klinger-Schwestern mit zweitem Sieg bei WM

Von: apa

Dorina und Ronja Klinger haben ihren zweiten Sieg bei der Beach-Volleyball-WM in Adelaide geholt. Die Schwestern setzten sich am Samstag gegen Crismil Paniagua/Julibeth Payano aus der Dominikanischen Republik 2:0 (9,11) durch. Die Zukunftshoffnungen Timo Hammarberg/Tim Berger starteten indes mit einer Niederlage, den Schweizern Yves Haussener/Julian Friedli mussten sie sich 1:2 (15,-18,-13) beugen. Sie sind am Sonntag wie Christoph Dressler/Philipp Waller wieder im Einsatz.