Kölns Florian Kainz beendet im Sommer Profi-Karriere

Von: apa

Die Fußball-Profi-Karriere von Florian Kainz geht im Sommer zu Ende. Der 33-jährige Steirer gab am Mittwoch in einem emotionalen Video auf Instagram bekannt, dass er nach dieser Saison seine Schuhe an den Nagel hängen werde. “Es war eine unglaubliche Reise. Nach 25 Jahren Fußball sage ich im Sommer ‘Servus’. Vielen Dank für alles”, sagte der Mittelfeldspieler des deutschen Bundesligisten 1. FC Köln. Für das ÖFB-Nationalteam spielte er 28 Mal, zuletzt am 8. Juni 2024.

Sein einziges Tor im Nationalteam gelang Kainz am 27. März 2023 in der EM-Qualifikation beim 2:1 in der Linzer Raiffeisen Arena gegen Estland. Auch deshalb qualifizierte sich die ÖFB-Truppe für die EM 2024, wo Kainz unter dem jetzigen Teamchef Ralf Rangnick dem Kader angehörte, aber nicht eingesetzt wurde. Für Köln ist Kainz seit Jänner 2019 tätig. Nach Jahren mit teilweise hohem Standing und auch der Kapitänsschleife lief es in dieser Saison nicht mehr nach Wunsch.

Bei seinen 13 Pflichtspieleinsätzen war Kainz nie über die gesamte Distanz im Einsatz, nur zweimal wurde er in der Startelf aufgeboten. Sein einziger Saisontreffer gelang ihm beim 4:1-Heimsieg in der Liga gegen den Hamburger SV. Vor seiner Köln-Zeit, in der er mehr als 200 Pflichtspiele bestritt, hatte er zweieinhalb Jahre das Dress von Werder Bremen getragen. In Österreich schaffte Kainz über den Nachwuchs von Sturm Graz den Sprung zu den Profis. Neben dem steirischen Topclub machte er sich in der Folge auch bei Rapid einen Namen.

“Irgendwann geht jede Reise zu Ende”

“Vor über 25 Jahren begann meine Reise im Fußball als kleiner Junge. Wohin sie mich führen würde, hätte ich mir damals nicht erträumen können: Aufstiege, Abstiege, Meistertitel, Europameisterschaften, Europapokal-Nächte, Tränen der Freude und der Enttäuschung. Um es kurz zu machen: Der Fußball hat mir alles gegeben. Vor allem unfassbar viel Freude. Aber irgendwann geht jede Reise einmal zu Ende”, erläuterte Kainz. Bevor es soweit ist, will er mit Köln den Klassenerhalt fixieren. “Ich möchte meinen Weg beim FC in der Bundesliga beenden. Dafür werde ich bis zum letzten Tag alles geben – das wäre für mich das schönste Geschenk zum Abschied.”

Das wäre auch nach dem Geschmack der Vereinsführung. “Seine sportlichen Leistungen sprechen für sich: über 200 Pflichtspiele, wichtige Tore und starke Auftritte in entscheidenden Momenten. Kainzi hat sich diesen Weg beim FC verdient. Umso wichtiger ist es uns, dass wir gemeinsam alles daransetzen, die Saison erfolgreich zu Ende zu bringen und ihm damit auch den Abschied zu ermöglichen, den er sich verdient hat”, sagte Kölns Geschäftsführer Thomas Kessler.

Wie die Karriere nach der Karriere von Kainz aussieht, ist noch offen. Er freue sich ” vor allem auf mehr Zeit mit der Familie und Freunden”.