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Kostjuk erstmals in Wimbledon im Halbfinale

Kostjuk und Noskova ziehen in Wimbledon-Halbfinale ein

Mittwoch, 08. Juli 2026 | 17:42 Uhr
Kostjuk erstmals in Wimbledon im Halbfinale
APA/APA (AFP)/HENRY NICHOLLS
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Von: APA/Reuters

Im Eiltempo hat die ukrainische Tennisspielerin Marta Kostjuk am Mittwoch erstmals das Halbfinale des Rasenklassikers von Wimbledon erreicht. In 69 Minuten setzte sich die Nummer 13 der Weltrangliste gegen die italienische Finalistin 2024, Jasmine Paolini, mit 6:3,6:2 durch. Kostjuk, die unlängst in Paris ihr erstes Major-Halbfinale verbucht hatte, trifft nun auf die 21-jährige Tschechin Linda Noskova, die Belgiens Elise Mertens mit 6:3,7:5 eliminierte.

Für Noskova, in der Weltrangliste als Zwölfte Nachbarin von Kostjuk, ist es der erstmalige Einzug in die Vorschlussrunde eines der vier wichtigsten Tennis-Turniere. Das war Kostjuk Anfang Juni erstmals gelungen, sie musste sich bei den French Open der späteren Turniersiegerin Mirra Andrejewa mit 1:6,3:6 geschlagengeben. Im anderen Halbfinale stehen sich US-Star Coco Gauff und die Tschechin Karolina Muchova gegenüber.

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