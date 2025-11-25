Aktuelle Seite: Home > Sport > Kraft sichert sich dank Falun-Sieg Weltcup-Punkterekord
Kraft war eine Klasse für sich

Kraft sichert sich dank Falun-Sieg Weltcup-Punkterekord

Dienstag, 25. November 2025 | 17:12 Uhr
Kraft war eine Klasse für sich
APA/APA/NTB/GEIR OLSEN
Schriftgröße

Von: apa

Stefan Kraft hat am Dienstag einen neuen Punkterekord im Skisprung-Weltcup aufgestellt. Der 32-Jährige holte sich beim Normalschanzenbewerb in Falun souverän den Sieg und 100 Punkte, dank denen er mit nun 15.811 Zählern den bisherigen finnischen Rekordhalter Janne Ahonen (15.758) hinter sich ließ. Mit seinem 46. Weltcupsieg zog Kraft zudem im ewigen Ranking mit dem zweitplatzierten Matti Nykänen gleich, nur sein ÖSV-Kollege Gregor Schlierenzauer (53) hat öfter triumphiert.

Kraft legte den Grundstein für den Sieg mit neuem Schanzenrekord von 97,5 Metern im ersten Durchgang und einer klaren Halbzeitführung. Am Ende setzte er sich mit 249,9 Punkten vor dem auch zur Halbzeit zweitplatzierten Slowenen Anze Lanisek (247,7) und dem Deutschen Philipp Raimund (244,9), der im 2. Durchgang mit 99,5 Metern noch weiter sprang als Kraft zuvor, durch. Stephan Embacher schnitt als Vierter (241,8) so gut wie nie zuvor ab, auch dahinter landeten mit Jan Hörl (240,6) und Qualifikationssieger Daniel Tschofenig (240,2) Österreicher.

“Wunderschöner Moment”

“Es kommt viel zusammen, Ahonen ganz oben abgelöst, auf einer anderen Liste mit Nykänen auf Platz zwei gleichgezogen. Es ist genial, ein wunderschöner, emotionaler Moment”, sagte Kraft im ORF-Interview. Der erste Sprung sei “voll befreit aus der Leber heraus voller Angriff” gewesen. Im zweiten Durchgang sei er “all in ” gegangen. “Es ist schön aufgegangen. Alles hat sehr gut gepasst, die Ski sind gegangen wie Raketen”, fasste der Salzburger zusammen. Und all das, obwohl die kleine Schanze normalerweise nicht zu seinen Favoriten zählt.

Es war das einzige Springen von der Normalschanze in dieser Weltcup-Saison. Da der Bewerb auch bei Olympia gesprungen wird, kann man es als kleine Generalprobe bezeichnen. Am Mittwoch (15.10 Uhr) folgt ein weiteres Springen von der Großschanze.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Teurer Wohnraum: Vater von fünf Kindern lebt im Camper
Kommentare
115
Teurer Wohnraum: Vater von fünf Kindern lebt im Camper
“Ohne Schule und Bad war ihre körperliche Unversehrtheit gefährdet”
Kommentare
54
“Ohne Schule und Bad war ihre körperliche Unversehrtheit gefährdet”
Meran: Illegale Arbeiter flüchten durch Weinberge
Kommentare
36
Meran: Illegale Arbeiter flüchten durch Weinberge
„Trumps ‚Plan für die Ukraine‘ nimmt eigentlich China ins Visier“
Kommentare
26
„Trumps ‚Plan für die Ukraine‘ nimmt eigentlich China ins Visier“
Zank zwischen Knoll und SVP
Kommentare
26
Zank zwischen Knoll und SVP
Anzeigen
Erfolgreich regional
Erfolgreich regional
Beratung wirkt
So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
Wer Erfolg will, muss Neues wagen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 