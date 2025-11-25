Kraft sichert sich dank Falun-Sieg Weltcup-Punkterekord

Von: apa

Stefan Kraft hat am Dienstag einen neuen Punkterekord im Skisprung-Weltcup aufgestellt. Der 32-Jährige holte sich beim Normalschanzenbewerb in Falun souverän den Sieg und 100 Punkte, dank denen er mit nun 15.811 Zählern den bisherigen finnischen Rekordhalter Janne Ahonen (15.758) hinter sich ließ. Mit seinem 46. Weltcupsieg zog Kraft zudem im ewigen Ranking mit dem zweitplatzierten Matti Nykänen gleich, nur sein ÖSV-Kollege Gregor Schlierenzauer (53) hat öfter triumphiert.

Kraft legte den Grundstein für den Sieg mit neuem Schanzenrekord von 97,5 Metern im ersten Durchgang und einer klaren Halbzeitführung. Am Ende setzte er sich mit 249,9 Punkten vor dem auch zur Halbzeit zweitplatzierten Slowenen Anze Lanisek (247,7) und dem Deutschen Philipp Raimund (244,9), der im 2. Durchgang mit 99,5 Metern noch weiter sprang als Kraft zuvor, durch. Stephan Embacher schnitt als Vierter (241,8) so gut wie nie zuvor ab, auch dahinter landeten mit Jan Hörl (240,6) und Qualifikationssieger Daniel Tschofenig (240,2) Österreicher.

“Wunderschöner Moment”

“Es kommt viel zusammen, Ahonen ganz oben abgelöst, auf einer anderen Liste mit Nykänen auf Platz zwei gleichgezogen. Es ist genial, ein wunderschöner, emotionaler Moment”, sagte Kraft im ORF-Interview. Der erste Sprung sei “voll befreit aus der Leber heraus voller Angriff” gewesen. Im zweiten Durchgang sei er “all in ” gegangen. “Es ist schön aufgegangen. Alles hat sehr gut gepasst, die Ski sind gegangen wie Raketen”, fasste der Salzburger zusammen. Und all das, obwohl die kleine Schanze normalerweise nicht zu seinen Favoriten zählt.

Es war das einzige Springen von der Normalschanze in dieser Weltcup-Saison. Da der Bewerb auch bei Olympia gesprungen wird, kann man es als kleine Generalprobe bezeichnen. Am Mittwoch (15.10 Uhr) folgt ein weiteres Springen von der Großschanze.