Kreuzbandriss bei Gianluca Turchetta

Bozen – Der FC Südtirol teilt mit, dass sich Gianluca Turchetta – in Folge der in Reggio Emilia erlittenen Verletzung – in den letzten Tagen einer Reihe von medizinischen und apparativen Untersuchungen unterzog. Die Untersuchungsergebnisse ergaben einen Kreuzbandriss im rechten Knie. Gianluca Turchetta muss sich demzufolge einem chirurgischen Eingriff unterziehen.

Der FC Südtirol wünscht Gianluca Turchetta eine gute Besserung und hofft, ihn schnellstmöglich wieder auf dem Spielfeld zu sehen.