Aktuelle Seite: Home > Sport > Kritik an Sinner und Alcaraz
Zverev sorgt in Shanghai für Schlagzeilen

Kritik an Sinner und Alcaraz

Sonntag, 05. Oktober 2025 | 10:36 Uhr
Sinner (r.) schaltete Zverev aus
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/DYLAN BUELL
Schriftgröße

Von: fra

Shanghai – Alexander Zverev hat nach seinem Auftaktsieg beim Masters-Turnier in Shanghai für Aufsehen gesorgt. Der Hamburger Weltranglisten-Dritte kritisierte in einer Äußerung die Bevorzugung von Jannik Sinner und Carlos Alcaraz durch die Turnierorganisatoren. Zverev startete das Turnier mit einem Zwei-Satz-Sieg gegen Valentin Royer, der sportlich problemlos verlief. Mit seinen Worten löste er allerdings Diskussionen in der Tennisszene aus und sorgte für Schlagzeilen abseits des Platzes.

Mehr dazu lesen Sie auf sportnews.bz

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Trentino-Südtirol: Ein Drittel der Bevölkerung zahlt keine Einkommensteuer
Kommentare
41
Trentino-Südtirol: Ein Drittel der Bevölkerung zahlt keine Einkommensteuer
SHB: Faschistische Mythenpflege statt historischer Aufarbeitung
Kommentare
41
SHB: Faschistische Mythenpflege statt historischer Aufarbeitung
UCI HERO Dolomites: Schützen kritisieren fehlende Mehrsprachigkeit
Kommentare
36
UCI HERO Dolomites: Schützen kritisieren fehlende Mehrsprachigkeit
Musk erster Mensch mit 500 Milliarden Dollar Vermögen – VIDEO
Kommentare
32
Musk erster Mensch mit 500 Milliarden Dollar Vermögen – VIDEO
Drei Schweizer treiben es in Italien zu wild
Kommentare
32
Drei Schweizer treiben es in Italien zu wild
Anzeigen
Small Prices – Big Fun
Small Prices – Big Fun
Der große Zett-Family Day im Cineplexx
Radicchiotage am Deutschnonsberg
Radicchiotage am Deutschnonsberg
26.9. – 26.10.2025
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 