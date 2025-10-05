Kritik an Sinner und Alcaraz

Von: fra

Shanghai – Alexander Zverev hat nach seinem Auftaktsieg beim Masters-Turnier in Shanghai für Aufsehen gesorgt. Der Hamburger Weltranglisten-Dritte kritisierte in einer Äußerung die Bevorzugung von Jannik Sinner und Carlos Alcaraz durch die Turnierorganisatoren. Zverev startete das Turnier mit einem Zwei-Satz-Sieg gegen Valentin Royer, der sportlich problemlos verlief. Mit seinen Worten löste er allerdings Diskussionen in der Tennisszene aus und sorgte für Schlagzeilen abseits des Platzes.

