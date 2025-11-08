KTM-Fahrer Acosta im MotoGP-Sprint von Portimao Zweiter

Von: apa

KTM-Fahrer Pedro Acosta hat den Sieg im MotoGP-Sprint von Portimao in Abwesenheit des verletzten Weltmeisters Marc Marquez knapp verpasst. Der Spanier musste sich am Samstag in Portugal nach zwischenzeitlicher Führung um 0,120 Sekunden nur seinem Landsmann Alex Marquez auf Ducati geschlagen geben. Dritter wurde 0,637 Sekunden zurück der italienische Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi.

“Wir wissen, dass unser Motorrad stark unter dem Reifenverschleiß leidet, aber wir haben das Beste daraus gemacht. Wir waren sehr nahe dran, näher als in Malaysia, also probieren wir es morgen noch einmal”, sagte Acosta, der auch im Qualifying für den Grand Prix am Sonntag (14.00 Uhr/live ServusTV) Zweiter geworden war. Die Bestzeit fuhr Bezzecchi, Fabio Quartararo (Yamaha) war Drittschnellster. Vizeweltmeister Alex Marquez landete nach einem Sturz im Kiesbett und geht von der zweiten Reihe aus ins vorletzte Rennen des Jahres.