KTM-Hoffnung Sanders baut Dakar-Führung mit Etappensieg aus

Von: apa

KTM-Pilot Daniel Sanders hat auf der siebenten Etappe der Rallye Dakar zurückgeschlagen und seine Führung in der Motorrad-Wertung ausgebaut. Der Australier landete auf den 708 km (411 km davon gezeitet) rund um Al-Duwadimi seinen fünften Tagessieg und führt bereits mehr als 15 Minuten vor Honda-Verfolger Tosha Schareina aus Spanien. Sanders war bei der Dakar bisher nie besser als Vierter. Fünf Etappen muss er bis zu einem möglichen Gesamtsieg in Saudi-Arabien noch überstehen.

Für KTM wäre es nach dem Vorjahrestriumph von Honda durch den US-Amerikaner Ricky Brabec im Angesicht einer ungewissen wirtschaftlichen Zukunft ein wichtiger Prestigeerfolg. “Ich fühle mich selbstsicher und als Team werden wir alles dafür tun, uns in die bestmögliche Position zu bringen, die Führung auf den ausstehenden Etappen zu behalten”, versprach Sanders. Fünf Motorrad-Tagessiege (inkl. Prolog) bei einer Dakar hatte zuletzt sein Landsmann Toby Price im Jahr 2016 geholt.

Bei der anfangs von Regen beeinträchtigten Schleife rund um den Biwak von Al-Duwadimi war die Navigation ein Schlüssel. Am nächsten kam Sanders KTM-Youngster Edgar Canet. Der 19-jährige Spanier baute seinen Vorsprung auf den Tiroler Tobias Ebster in der Rally2-Wertung damit auf mehr als 21 Minuten aus. Ebster kam als Tageszwölfter ins Ziel, in der Gesamtwertung liegt der 27-Jährige auf seiner privaten KTM weiter nur eine Position hinter Canet auf Rang elf.

Knappes Rennen bei den Autos

Bei den Autos rückte Lokalmatador Yazeed Al-Rajhi seinem führenden Toyota-Markenkollegen Henk Lategan bis auf 21 Sekunden nahe. Ein Fehler im Roadbook führte dazu, dass zahlreiche Spitzenpiloten die Orientierung verloren. Die Organisatoren waren dazu gezwungen, alle Zeitunterschiede auf einem 20 Kilometer langen Teilstück zu streichen. Den Tagessieg holte sich der Brasilianer Lucas Moraes im Toyota vor dem Gesamtdritten Mattias Ekström aus Schweden im Ford.